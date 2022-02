Bodenseekreis vor 1 Stunde Sturmtief „Antonia“: Orkanböen richten wenig Schaden an Die Bodenseeregion bleibt vom Sturm „Antonia“ weitgehend verschont. Vereinzelt sind Bäume umgefallen, ein Bauzaun in Kluftern ist umgekippt. Ähnlich sieht es im Landkreis Ravensburg aus.

Sturmtief „Antonia“ fegte in der Nacht auf Montag über die Region hinweg. In den Morgenstunden regnete es heftig, teils mit Schnee vermischt, der vom Wind schräg gegen alles geklatscht wurde, was sich dem Sturm in den Weg stellte. So wie dieses Verkehrsschild, das bei Überlingen-Bambergen den Weg über die L 200 in Richtung Überlingen und Heiligenberg weist. | Bild: Stefan Hilser