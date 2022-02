Friedrichshafen vor 2 Stunden

Tritte, Schläge und ein demoliertes Auto: Streit zwischen Restaurantbesuchern eskaliert

Nach einer handfesten Auseinandersetzung, die am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr in einem Restaurant in der Seestraße begann und sich über die Innenstadt bis zum Hafenbahnhof fortsetzte, ermittelt nun die Polizei.