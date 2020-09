Friedrichshafen vor 17 Minuten

„Tante Emma‘s Bruder“ braucht mehr Platz: Unverpackt-Laden plant Umzug in Richtung Häfler Zentrum

Unverpackte Lebensmittel kommen gut an in Friedrichshafen. So gut, dass „Tante Emma‘s Bruder“, gestartet als Lieferdienst, zunächst ein Stück weit sesshaft wurde und rund ein Jahr später nun in einen größeren Laden ziehen möchte.