Nach langer Pause findet am kommenden Samstag, 22. April, endlich wieder das Festival City of Music in Friedrichshafen statt. „Ich bin mega froh, dass es diesmal klappt“, sagt Veranstalter Christian Mosmann. Bereits im vergangenen Oktober wollte er mit einer musikalischen Nacht an der Start gehen. „Aber damals waren wir noch vorsichtig.“ Eine kurzfristige Absage der Veranstaltung wollten er und sein Team nicht riskieren.

Bodensee Silbermond, Sarah Connor, Lea und Zucchero: Diese Konzerte um den See stehen für 2023 schon fest Das könnte Sie auch interessieren

Jetzt also startet das Event wieder durch – gemeinsam mit weiteren Veranstaltungen in Friedrichshafen. Passend zum tollen Wochenende veranstaltet der SÜDKURIER ein Quiz zur City of Music: Gewinnen Sie fünfmal zwei Karten für das Open Air mit Sarah Connor am 15. Juni in Meersburg, dreimal zwei Tickets für Europapark in Rust sowie 20 mal eine SeeStück-Strandtasche. Beantworten Sie hierzu ganz einfach drei Quizfragen unter diesem Link. Schon sind Sie dabei!