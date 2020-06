Friedrichshafen vor 1 Stunde

Sport leidet unter Corona-Regeln: Wie Vereine mit den Vorschriften umgehen

Training in Sporthallen oder auf Außenplätzen ist wieder erlaubt. Trotzdem stagniert der Betrieb: Mit dem Training in Corona-Zeiten sind viele Auflagen verbunden, die manch ein Verein ganz einfach nicht stemmen kann – oder will.