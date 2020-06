„Die absolute Stille, das Dahingleiten auf dem See und die Sicht bis auf den Grund. Ganz alleine, weit weg vom Alltag.“ Für Christoph Lotzmann ist das Gefühl der Freiheit das Besondere am Stand-up-Paddling (SUP). Der junge Mann ist Mitglied der Abteilung Kanu Sport des VfB Friedrichshafen und zuständig für die SUP-Kurse.

„Für weniger als 200 Euro ein aufblasbares SUP“

Er weiß, dass die Sportart Stand-up-Paddling auf dem Bodensee mittlerweile immer beliebter wird. „Ich denke, das hat vor allem mit der Erschwinglichkeit des SUP-Boards zu tun. Mittlerweile bekommt man für weniger als 200 Euro ein aufblasbares SUP und an fast jedem Ort kann man sich welche ausleihen“, sagt Lotzmann.

Für Christoph Lotzmann ist die Ruhe auf dem SUP-Brett etwas „ganz besonderes“. | Bild: Christoph Lotzmann

Er selbst sei fasziniert von der Ruhe auf dem SUP, der Natur und dem klaren Wasser abseits der Badestrände. „Von diesem Erlebnis kann ich nur schwärmen.“

Diese Regeln gelten auf dem See Jens Czechtizky ist Pressesprecher der Wasserschutzpolizei Göppingen und erklärt, worauf Sportler beim Stand-up-Paddling und vor dem nächsten Ausflug achten sollten.



Welche Zonen sind auf dem See tabu? Ausgewiesene Naturschutzgebiete und Sperrzonen dürfen nicht befahren werden. Besonders in der Brutzeit sollte auch zu Wasservögeln Abstand gehalten werden. „Gegenüber vorrangigen Wasserfahrzeugen und Tauchern gilt ein Mindestabstand von 50 Metern, von Wasserpflanzen wie Schilf, Binsen und Seerosen müssen mindestens 25 Meter Abstand eingehalten werden.“ Weiterhin sollten SUP-Fahrer Hafeneinfahrten und Landestellen für Fahrgastschiffe freihalten.



Sind Schwimmwesten notwendig? „Außerhalb der 300-Meter-Uferzone muss jeder, der mit einem SUP-Brett unterwegs ist eine Schwimmweste mitführen oder – besser – tragen.“



Welche Angaben gehören auf das SUP? Jens Czechtizky erklärt, dass das SUP-Brett mit Namen und Anschrift gekennzeichnet sein muss. Eine Telefonnummer sei keine Pflichtangabe, aber „sinnvoll“. Wird ein SUP-Brett am oder im Bodensee gefunden, könne die Situation so schnell geklärt und eventuelle Suchmaßnahmen vermieden werden.



Gibt es eine Strafe, wenn die Angaben fehlen? Wer sein SUP-Brett nicht gekennzeichnet hat, handelt Jens Czechtizky zufolge ordnungswidrig und kann dafür mit einem entsprechenden Bußgeld bestraft werden.

Lotzmann bietet im Rahmen der Abteilung Kanu Sport des VfB verschiedene SUP-Kurse an – wegen der Corona-Pandemie derzeit aber ausschließlich für Mitglieder des Vereins. „Wenn sich das alles wieder etwas normalisiert, sind die Kurse wieder für jedermann offen.“

Trotz der aktuellen Corona-Situation gebe es im Verein eine große Nachfrage nach SUP-Kursen. „Die Resonanz war schon im vergangenen Jahr sehr groß, aber sie ist noch größer geworden“, sagt Lotzmann.

SUP-Kurse finden mit maximal zehn Sportlern statt

Ein SUP-Kurs findet mit maximal zehn Sportlern jeden Dienstag um 18 Uhr statt. Für Anfänger gibt es an einem Donnerstag im Monat ein Einsteigertraining. Das nächste findet am 23. Juli statt. „Ich denke, bis dahin wird das Training wieder für alle offen sein – sofern die Corona-Regeln weiter gelockert werden“, sagt Lotzmann.

Zu viert auf einem SUP-Brett: Mitglieder der Abteilung Kanu Sport des VfB Friedrichshafen machen vor, wie es geht. | Bild: Christoph Lotzmann

Meist dauere eine solche Unterrichtseinheit nicht länger als eine Stunde. Gerade für Anfänger seien 60 Minuten „völlig ausreichend“. „Es braucht doch einiges an Kondition, um sich auf dem Brett stehend zu halten und ist für manch einen anstrengender als gedacht“, sagt Lotzmann und schmunzelt. Neben den Trainingsstunden organisiert der Verein auch mehrere SUP-Ausfahrten im Jahr.

Bretter können bei Bedarf auch ausgeliehen werden

Wer bei einem Training der Abteilung Kanu Sport mitmacht, kann sich in Zeiten abseits von Corona für den Kurs ein Brett ausleihen. Wegen der aktuellen Lage sei das Ausleihen derzeit nicht erlaubt.

Immenstaad Teilnehmerrekord beim Bodensee-Cup: Rund 60 Stand-up-Paddler liefern sich spannende Rennen vor Immenstaad Das könnte Sie auch interessieren

Der Verein hat aktuell vier Bretter, davon zwei für Anfänger und zwei sogenannte Touring-Bretter, die aber nach kurzer Einweisung, so Lotzmann, auch von Anfängern genutzt werden können.

Bis zu fünf Schnupperstunden sind im Verein möglich. „Wer danach Lust hat, dabei zu bleiben, kann gerne in unseren Verein kommen.“ Lotzmann betont, dass die SUP-Kurse kostenlos sind. Für das Leihen der SUP-Bretter zahlen Nicht-Vereinsmitglieder fünf Euro pro Einheit.

Wasserspaß am Bodensee vermietet trotz Corona SUPs

Nicht nur in den Kursen der Abteilung Kanu Sport des VfB können Interessierte lernen, wie man mit einem SUP-Brett fährt. Das Team von Wasserspaß am Bodensee vermietet beispielsweise SUP-Bretter am Strandbad in Friedrichshafen. „Wir haben seit 6. Juni geöffnet und vermieten auch in der momentanen Situation SUPs, Tretboote und mehr“, sagt Inhaber Frank Abersbach.

Friedrichshafen Verspäteter Start in die Saison: Seit Montag dürfen Wassersportler wieder Segel setzen Das könnte Sie auch interessieren

Er betont aber, dass viel Arbeit dahinter steckt. So müsse er die SUP-Bretter nach jeder Nutzung gründlich desinfizieren, beim Kassieren eine Maske tragen und die Abstandsregeln einhalten. „Wenn das Wetter dann endlich mal wieder gut wird, klappt der Verleih auch mit diesen Einschränkungen“, ist sich Abersbach sicher.

Seewärts bietet Kurse und Verleih an zwei Standorten an

Der Verleih Seewärts hat einen Standort in Friedrichshafen und einen in Immenstaad. Dort gibt es SUP-Bretter zum Mieten und Kaufen. Auch SUP-Kurse können bei Seewärts belegt werden.

Neben Kursen gibt es SUP-Touren oder ein Fitnessprogramm für den ganzen Körper mit Personaltrainerin Lydia Vogel. Personaltrainerin Tanja Anger organisiert außerdem SUP-Beach-Body-Workouts sowie Pilates auf dem SUP-Brett.

„Wir können die Abstandsregeln auf dem SUP gut einhalten“

Yoga auf dem SUP gibt nicht bei Seewärts, dafür aber bei Silke Weiss. Sie ist Yoga-Lehrerin und bietet momentan – trotz Corona – Kurse auf dem SUP an. „Wir sind im Freien und können die Corona-Abstandsregeln auf dem SUP sehr gut einhalten“, sagt Weiss. Neben Gruppenstunden bietet die Yoga-Lehrerin auch Einzelkurse an.

Yoga auf dem SUP vor dem Freizeitgelände Manzell

„SUP-Yoga ist für alle etwas“, sagt Weiss. Denn man brauche keine Erfahrung mit dem Stand-up-Paddling und keine Erfahrung im Yoga. „Ich passe das Programm an, je nach Niveau. Es gibt beispielsweise auch viele Übungen, die man im Sitzen und Knien auf dem SUP machen kann.“

Wer kein eigenes Brett besitzt, kann sich ein Brett beim Kiosk Strandgut am Freizeitgelände Manzell ausleihen. Dort finden auch die Kurse statt. Informationen zu den Yoga-Stunden gibt es im Internet: www.floatandfly.de