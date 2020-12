Die Mitarbeiter der Intensivstation des Klinikums Friedrichshafen sind überwältigt. „Wir möchten uns von ganzem Herzen bei den wunderbaren Menschen bedanken, die an uns denken. So viel Wertschätzung und Anerkennung freut uns, und wir wissen das sehr zu schätzen.“ Diese Worte erreichte die Redaktion in Form eines Dankesbriefs des Pflegepersonals des Medizin Campus Bodensee. Denn dafür, dass die Pflegekräfte dort jeden Tag um das Leben von Corona-Patienten kämpfen, erhalten sie von Häflern viel Zuspruch.

„Zurzeit stehen wir alle vor einer besonderen Herausforderung – medizinisch, pflegerisch, emotional und physisch.“ Mitarbeiter des Klinikums Friedrichshafen auf den Pflegegruppen PG25, PG25a und PG24

Häfler spenden Geld und Essen für das Pflegepersonal

Beispielsweise bekommen die Pflegekräfte Anerkennung für ihre Arbeit in Form einer Spende an die Intensiv- und Coronastation des Klinikums Friedrichshafen von der Firma Bodenbeläge am See. Normalerweise würden die Geschäftskunden des Unternehmens ein Präsent bekommen, doch dieses Jahr spenden die Geschäftsführer Wolfgang Hiß und Muhamet Krasniqi das Geld.

Thorsten Käfer-Holecek, Pflegerischer Leiter der Intensivstation des Klinikums Friedrichshafen, bedankt sich im Namen seiner Kollegen bei Wolfgang Hiß und Muhamet Krasniqi von Bodenbeläge am See in Immenstaad für eine Spende von 1000 Euro. | Bild: Medizin Campus Bodensee

Nicht nur Geld, auch für Essen sei für das Klinikpersonal gesorgt worden, schreiben die Pflegekräfte in ihrem Dankes-Brief. Lieferdienste brachten dem Nachtdienst Essen, für das sie keine Bezahlung annehmen wollten oder Hausfrauen, die Kuchen gebackt haben. Und Uhldingerin Margot Müller schickte frisches Obst an die Mitarbeiter der Intensivstation. In einer Pressemitteilung des MCB wird Müller wie folgt zitiert: „Ich weiß, was die Pflegekräfte leisten und gerade jetzt ist das eine richtige Knochenarbeit. Man unterschätzt es, wenn man es nicht besser weiß.“

Wie Sie als Helfer Pflegeeinrichtungen unterstützen können Steigende Infektionszahlen führen zu Personalengpässen in den Pflegeeinrichtungen im Bodenseekreis, schreibt Robert Schwarz, Pressesprecher des Landratsamts. Wer über medizinische, pflegerische oder hauswirtschaftliche Qualifikationen verfügt, diese aber momentan nicht als Beruf ausübt und gerne einspringen möchte, kann sich als Helfer auf der Plattform „#pflegereserve“ registrieren. Wie viel Zeit jeder aufbringen möchte, werde individuell festgelegt. De Tätigkeit wird bezahlt. Weitere Infos auf der Internetseite oder beim Landratsamt Bodenseekreis unter der Telefonnummer: 0 75 41/20 45 64 0

Esso-Tankstelle sammelt Spenden

Spenden für das Pflegepersonal sammelt auch Gerolda Breckenmacher in der Häfler Esso-Tankstelle in der Eckenerstraße. Sei dem ersten Lockdown im März sammle sie Spenden für die Pflegekräfte, wie Susann Ganzert, Pressesprecherin des Medizin Campus Bodensee, in einer Pressemitteilung schreibt. Nachdem sie bereits Anfang Juli 1146,12 Euro übergab, waren es nun 985 Euro. Mit dem Sammeln geht es auch danach weiter.

Uwe Brechenmacher, Inhaber der Esso-Tankstelle an der Friedrichshafener Eckenerstraße, hat die Spendenbox seiner Schwägerin prominent platziert. | Bild: Medizin Campus Bodensee

200 Geschenke für Kinder aus sozial schwachen Familien

Ein Lächeln im Gesicht sollen neben den Pflegekräften auch Kinder aus Familien an Weihnachten erhalten, bei denen die Eltern nicht viel Geld für Geschenke ausgeben können. Daher hat das Landratsamt Bodenseekreis 200 Päckchen geschnürt, die vom Jobcenter ausgegeben werden. Maßgeblich daran beteiligt war die Servieorganisation Round Table Friedrichshafen, die die Pakete zusammenstellte. Spenden wie Puzzle, Malbücher, Spiele, Stifte und Süßigkeiten von Häfler Firmen machten diese Aktion möglich.

200 Geschenke für sozial schwächere Kinder werden vom Jobcenter in Friedrirchshafen verteilt. | Bild: Landratsamt Bodenseekreis

Weihnachtsbaumaktion des Clubs Soroptimisten International Friedrichshafen

Weitere 770 Weihnachtswünsche von Kindern aus Familien mit wenig Geld werden mit der Weihnachtsbaumaktion der Clubs Soroptimist International Friedrichshafen und Überlingen erfüllt. Die ehrenamtlich arbeitenden Mitglieder der Soroptimistinnen haben Wünsche von Kindern gesammelt und mit Nummern anonymisiert. Bei den Wünschen habe sich die Corona-Krise bemerkbar gemacht.

„Viele kleine Jobs und Zuverdienste sind weggefallen und damit der finanzielle Spielraum vieler Haushalte für ein kleines bisschen Geschenkfreude“, berichtet Heimgart Schneider vom Jugendamt in einer Pressemitteilung des Landratsamts Bodenseekreis. | Bild: Claudia Wörner

Die Wünsche wurden schließlich an Weihnachtsbäumen bestückt, die in Geschäften im Bodenseekreis standen. Innerhalb weniger Tage seien die Bäume „abgeerntet“ worden. Ebenfalls erfreulich ist, dass die Spendenbereitschaft dieses Jahr noch höher als in den Vorjahren gewesen sei, sagt Gertrud Schlegel von Soroptimist Friedrichshafen. Die Geschenke werden vom Jugendamt über die Familientreffs im Bodenseekreis noch vor Weihnachten verteilt.

Die vielen gespendeten Weihnachtsgeschenke für Kinder und Jugendliche im Bodenseekreis bunt verpackt: (von links) Lisa Brugger und Heimgart Schneider vom Jugendamt, Daniela Baumhauer, Gertrud Schlegel und Selmar Mayer von Soroptimist International Friedrichshafen. | Bild: Landratsamt Bodenseekreis

Schüler der Merianschule verschenken Päckchen an Obdachlose

Freude sollen neben Kindern auch Obdachlose an Weihnachten haben. Das dachten sich die Schüler der Merianschule Friedrichshafen.

„Wir wollten etwas Gutes tun, weil ja Weihnachten ist und oft gerade an die obdachlosen Menschen nicht gedacht wird.“ Sabrina, Schülerin der Merianschule, in einer Pressemitteilung der Stadt Friedrichshafen

Nudeln, Plätzchen, Kräutersalz und Pesto: Gebastelt und gebacken hatten die Schüler der Merianschule Friedrichshafen nämlich bereits für den Stand auf der Bodensee-Weihnacht. Da der Weihnachtsmarkt aber coronabedingt dieses Jahr ausfällt, stellte sich die Frage: Wohin nun mit all den schönen Sachen? Die Schüler der Schülermitverwaltung SMV (Schüler der Schülermitverwaltung) beschlossen, ihre Produkte nicht zu verkaufen, sondern an die Bewohner der Herberge der katholischen Kirche in Friedrichshafen zu verschenken. Obdachlose Menschen wohnen dort vorübergehend.

Die Schüler Ibrahim, Ali und Sabrina der Merianschule beim Päckchen verpacken, bevor sie bei der Herberge abgegeben werden. | Bild: Renate Widmer, Stadt Friedrichshafen