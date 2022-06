Das ganze Jahr mit dem Seehas spielen? Mit dem neuen Seehasen-Memo ist das möglich. Auf 24 Kartenpaaren ist die Identifikationsfigur des Seehasenfestes zu sehen: auf seinem Boot, auf dem Riesenrad und beim Verteilen des Hasenklees zum Beispiel.

„Wir wollen mit diesem Spiel die Verbundenheit zum Seehasenfest stärken“, sagt Franz Lißner. Er war sieben Jahre Seehas und ist jetzt im Seehasenpräsidium für Finanzen und Abzeichen zuständig. Maria Münzer, die Leiterin des Seehasen-Infostands, freut sich schon darauf, das neue Spiel dort zu verkaufen. „Man kann es bald schon in unserem Onlineshop bekommen“, sagt sie. Dort kostet es 9,50 Euro, zuzüglich Versandkosten.

Das neue Spiel gibt es im Online-Shop, im Laden des Zeppelin-Museums und beim Seehasenfest am Infostand. | Bild: Corinna Raupach

In dem Spiel stecken viele Stunden ehrenamtlicher Arbeit

Wegen der Pandemie musste das Seehasenfest zweimal ausfallen. „Da haben wir überlegt, wie können wir diese Zeit sinnvoll nutzen und Kindern eine Freude machen“, erzählt Franz Lißner. Im Herbst entstand die Idee für das neue Spiel: „Wir wollten etwas Individuelles für das Seehasenfest.“ Maria Münzer und Franz Lißner haben es zusammen konzipiert.

Viele Stunden ehrenamtlicher Arbeit steckten sie in das Projekt, ehe aus der Idee ein fertiges Spiel mit 48 Karten und einer Spielanleitung wurde. Die Produktion übernahm ein Spielehersteller in der Region. „Wir wollten auch die Wertschöpfung vor Ort stattfinden lassen“, sagt Lißner. Trotz Lieferengpässen beim Papier wurde das Spiel pünktlich zum Seehasenfest fertig.

„Meistens gewinnen dabei die Kinder“

Die Illustration übernahm die Künstlerin und Illustratorin Gisela Hölzle aus Meckenbeuren. Sie gestaltete schon die drei Büchlein zum Seehasenfest. „Es sind bekannte Bilder auf den Karten, aber auch neue Motive“, sagt Münzer. So kommt neben den Häfler Aktivitäten des Seehasen auch seine Weltreise vor, mit Besuch bei einem Känguru, Ritt auf einem Kamel und einer Safari.

Das Spiel funktioniert wie andere Spiele um Bildkartenpaare: Sie werden umgedreht auf den Tisch gelegt, die Spieler müssen sich beim Auf- und Zudecken die Lage merken und möglichst viele Paare finden. „Meistens gewinnen dabei die Kinder“, berichtet Münzer von Erfahrungen mit ähnlichen Spielen.

Während der Corona-Zeit etwas für Kinder tun

Online und im Shop des Zeppelin-Museums wird es das Spiel ab dem 4. Juli geben. „Die Erstklässler dürfen gespannt sein, ob sie es vielleicht schon im Hasenklee finden“, sagt Lißner. Wie bei anderen Artikeln um das Seehasenfest stehe dabei nicht der Gewinn im Vordergrund, sondern die Freude der Kinder, sagt Münzer.

Im vergangenen Frühjahr hatten die beiden vollgepackte Seehasentaschen für Kleine und Große als „Seehas to go“ verkauft und Maria Münzers neues Büchlein „Der Seehas auf großer Reise“vorgestellt – ehrenamtlich und aus eigenem Antrieb. „Es ist schön, dass wir in der Zeit, in der der das Seehasenfest Pause machen musste, etwas für die Kindern tun konnten“, sagt Lißner. Münzer ergänzt: „Wenn etwas gut wird, ist das unser Dank.“