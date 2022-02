Der Medizin Campus Bodensee hat zwei neue medizinische Direktoren: Prof. Dr. Roman Huber und Prof. Dr. Jochen Wöhrle. Sie unterstützen nun Geschäftsführer Franz Glöckner. Der war seit dem überraschenden Weggang der Ersten Geschäftsführerin Margita Geiger im vorigen Jahr quasi in Alleinverantwortung. Das Führungstrio steht nun vor herausfordernden Aufgaben in turbulenten Zeiten.

Pandemie und Cyberangriff kosten Millionen

Zum einen ist da natürlich die Pandemie, die allerorten medizinische Einrichtungen auf eine harte Probe stellt: Kapazitäten müssen für Corona-Patienten vorgehalten werden, geplante Eingriffe – und damit wichtige Einkünfte – fallen zum Teil aus. Zudem dünnen Quarantäne und Krankheit auch die Personaldecke in den Kliniken in Tettnang und Friedrichshafen aus.

Dies – und auch der Cyberangriff auf den MCB Anfang des Jahres – haben sich negativ auf dessen finanzielle Situation ausgewirkt: Es klafft eine deutliche Finanzierungslücke im Haushalt. Am Montag soll daher der Häfler Gemeinderat einer Finanzspritze zustimmen: 6,1 Millionen Euro sollen für das Jahr 2022 zusätzlich für Betrieb und Instandhaltung fließen, die Zeppelin-Stiftung soll die Kosten tragen.

Streit mit dem Gesundheitsminister

Zudem liegt der MCB im Clinch mit dem Gesundheitsminister des Landes, Manne Lucha (Grüne). Dieser stellt die Klinik Tettnang in Frage und sieht das Krankenhaus Friedrichshafen als kleineren Partner für die Oberschwabenkliniken in Ravensburg. Da sind die Verantwortlichen der Einrichtungen – und auch Oberbürgermeister Andreas Brand – anderer Meinung. Im SÜDKURIER-Interview betonte er: „Auch in Zukunft wird es in Tettnang und Friedrichshafen Kliniken geben. Ohne Wenn und Aber.“

Mit den beiden neuen Direktoren fiel die Wahl auf zwei Personalien, die sich bereits auskennen im MCB: Prof. Dr. Roman Huber ist Ärztlicher Direktor des Klinikums Friedrichshafen und Chefarzt der Klinik für Neurologie. Prof. Dr. Jochen Wöhrle ist Chefarzt der Klinik für Kardiologie, Pneumologie, Angiologie und Intensivmedizin. Beide übernehmen die Aufgaben des neuen Medizinischen Direktors zu gleichen Teilen.

Oberbürgermeister Andreas Brand, Aufsichtsratsvorsitzender des MCB, wird in einer Pressemitteilung zitiert: „Den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen muss und wird sich der MCB stellen – mit Kompetenz, Kraft und der mehr denn je nötigen Ausdauer.“ Die neue Struktur aus Geschäftsführer und medizinischen Direktoren bezeichnet er als tragfähige Lösung.