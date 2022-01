Friedrichshafen vor 44 Minuten

Mahnwache vor dem Rathaus: Was Walter Schmid bewegt und wie Passanten reagieren

In Sorge um Rechtsstaat und Demokratie: Walter Schmid hält allein eine Mahnwache vor dem Rathaus in Friedrichshafen. In den sogenannten Spaziergängen sieht er nicht nur eine Meinungsäußerung, sondern auch einen Angriff.