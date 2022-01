Friedrichshafen vor 1 Stunde

Zirkusmusik und ein blockiertes Taxi: Reaktionen am Rande des sogenannten „Spaziergangs“ am Montagabend

Eine Gegendemonstration wie in Ravensburg formierte sich in Friedrichshafen nicht. Am Rande der nicht angemeldeten Coronakritiker-Demonstration wurde aber doch deutlich, dass Anwohner und Anlieger der Spazierroute das Ansinnen der Protestierenden nicht durchweg teilen.