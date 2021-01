Friedrichshafen vor 20 Stunden

Hochwasser: Tauwetter und Regen führen zu Überflutungen. Eindrücke von den Ufern der Rotach, der Brunnisach und der Argen

Tauwetter und anhaltende Regelfälle haben am Freitag die Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Technischen Hilfswerks und des städtischen Baubetriebsamtes in Atem gehalten. Die Rotach und zahlreiche Bäche traten über die Ufer. Zahlreiche Straßen mussten gesperrt werden. Mit einer Entspannung rechnen Stadt und Feuerwehr in den kommenden Stunden nicht.