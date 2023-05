Wer beim Firmenlauf in Friedrichshafen starten möchte, sollte langsam sein Trainingspensum hochschrauben: Am 12. Juli fällt der Startschuss zum Lauf, der von einem umfangreichen Rahmenprogramm begleitet wird. Start und Ziel der 5,5 Kilometer langen Strecke sind am Messegelände in Friedrichshafen. Das Laufevent sollte man sich als regionales Unternehmen nicht entgehen lassen, schreiben die Veranstalter.

Denn beim ZF-Firmenlauf gehe es um mehr als nur ums Laufen: Teambuilding, Spaß mit den Kollegen, Networking, Party. Das Paket sei bunt und umfangreich und als teilnehmendes Unternehmen profitiere man allemal. Nach Auskunft des Veranstalters „n plus sport“ haben sich bereits zahlreiche Unternehmen registriert, ein Firmenranking findet sich auf der Firmenlauf-Website.

Bis Dienstag führte die Gemeinde Langenargen mit 39 gemeldeten Startern das Ranking an, gefolgt von der Fränkel AG mit 30 Läufern und dem Team SWF mit 25 Läufern. Das Team My Best Health hat bislang 21 Läufer gemeldet. Im Vorjahr gingen 4600 Läuferinnen und Läufer an den Start.

Meldung in Dreierteams möglich

Die Starter können sich jeweils in Dreierteams anmelden, so wird am Abend des 12. Juli auch gewertet: Die schnellsten der Männer-, Frauen- und Mixed-Teams werden prämiert. Ausgezeichnet werden auch die größten Teams und die Unternehmen mit den meisten Auszubildenden am Start. Außerdem wird ein Kreativpreis vergeben.

Musik und Programm in der „dritten Halbzeit“

Die Band Project xXx sorgt am Rand der Laufstrecke mit Live-Musik für die nötige Unterstützung der Läufer und heizt den Partygästen auch in der „dritten Halbzeit“ nach dem Lauf ein. Teilnehmer und Zuschauer können sich an zahlreichen Ständen mit Speisen und Getränken versorgen.

Anmeldung bis 26. Juni möglich

Die Teilnehmer zahlen 20 Euro plus Mehrwertsteuer für die Anmeldung, die online möglich ist. Pro Starter spendet der Veranstalter nach eigenen Angaben 1 Euro für regionale Hilfsorganisationen und Vereine sowie Plan International. Anmeldeschluss ist am 26. Juni. In der Startgebühr enthalten sind unter anderem eine personalisierte Startnummer, ein Couponheft mit Rabatten, die Zielverpflegung sowie Finisher-Medaille und Urkunde.