Mit Anspruch: Der Fischbacher Halbmarathon am 22. April

Nach drei Jahren Pause steht der TSV Fischbach endlich wieder mit seinem beliebten Halbmarathon in den Startlöchern. Am Samstag, 22. April, gibt es rund um Fischbach verschiedene Läufe. Los geht es im Fischbacher Stadion in der Hansjakobstraße 2/1 um 13.30 Uhr mit dem Zwergenmarathon für die Jüngsten (Jahrgänge 2017 und 2018), es folgen die älteren Schüler. Bislang sind insgesamt bereits rund 85 Kinder angemeldet (Stand Mittwoch). Hauptlauf ist aber der Halbmarathon mit 21 Kilometern (Start: 13.50 Uhr). Bislang wollen 150 Läufer teilnehmen, eine Nachmeldung ist am Samstagmorgen (ab 11 Uhr) noch möglich (Kosten: 25 Euro plus 5 Euro Nachmeldegebühr). Das Viertele (10,5 Kilometer) wollen rund 140 Sportler laufen. Diese Strecke darf auch gewalkt werden.

Der letzte Halbmarathon in Fischbach fand 2019 vor der Corona-Pandemie statt. | Bild: Jäckle, Reiner

Laufstrecke mit Blick auf den Bodensee

Die Strecke führt vorbei an den blühenden Apfelplantagen in Spaltenstein, raus über Haus am Wald bis nach Riedheim bei Markdorf. Der Großteil der Strecke ist asphaltiert, doch teilweise läuft man auch Waldwege. Die Strecke hat einige kleinere Steigungen, ist also eher etwas anspruchsvoll. Dafür belohnt sie mit einem tollen Rundum-Blick über den See bis hin zu den Alpen – vorausgesetzt das Wetter macht mit! Ziel und Start sind im Stadion, dort gibt es auch Bewirtung. http://www.halbmarathon-fischbach.de

Auch der Pfahlbau-Marathon fand zuletzt vor der Pandemie im Mai 2019 statt, zwischendurch gab es die „Laufzeit“. Am 6. Mai 2023 soll der Pfahlbau-Marathon in herkömmlicher Form zum 15. Mal stattfinden. | Bild: Kleinstück, Holger

Mit Flair: Der Uhldinger Pfahlbau-Marathon am 6. Mai

Er gilt als einer der schönsten Naturläufe in der Bodenseeregion: der Uhldinger Pfahlbau-Marathon. Mit 21 Kilometern ist der „Lauf durchs Paradies“, wie die Veranstalter ihn nennen, zwar eigentlich ein Halbmarathon, aber das tut seiner Beliebtheit keinen Abbruch. Rund 1000 Läufer nahmen in der Vergangenheit teil. Kinder zwischen sechs und 15 Jahren können sich bei den Schülerläufen anmelden, die Strecken sind hier zwischen 800 Metern und vier Kilometern lang. Start- und Zielbereich für alle Läufe ist im Uhldinger Hafen. Für Erwachsene gibt es die Wahl zwischen einem Vier-Kilometer-Lauf und einem Zehn-Kilometer-Lauf sowie dem Halbmarathon (27 Euro Startgebühr). Die zehn Kilometer lange Strecke kann auch gewalkt werden. Online-Anmeldungen sind noch bis 30. April möglich, später kann nachgemeldet werden.

Strecke vorbei an den besten Sehenswürdigkeiten

Diese Strecke gilt als besonders schön, aber durch Steigungen auch als anspruchsvoll. Sie führt am Pfahlbaumuseum vorbei, über Feldwege zum Schloss Salem und durch das Schlossgelände, über den Prälatenweg zum Affenberg, vorbei an der Basilika Birnau und durch das Naturschutzgebiet wieder zurück an den Hafen in Unteruhldingen. https://www.pfahlbaumarathon.de

Laufen im Firmen-Label: Rund 90 Läufer der Firma Wagner waren zuletzt dabei. | Bild: Anette Bengelsdorf

Mit Kollegen: Der Friedrichshafener Firmenlauf am 12. Juli

Beim ZF-Firmenlauf, der am 12. Juli bereits zum siebten Mal stattfindet, geht es um mehr als ums Laufen. Ein DJ begleitet die Läufer beim Start (18 Uhr an der Messe), eine Samba-Band und ein mobiler DJ treiben auf der 5,5 Kilometer langen Strecke. Gelaufen wird in Teams mit mindestens drei Läufern, jeder Läufer zahlt 20 Euro Startgebühr. Anschließend gibt es auf dem Freigelände der Neuen Messe eine After-Run-Party, wo auch die Siegerehrung stattfindet (20 Uhr). Dabei werden nicht nur die schnellsten Teams gekürt. Wer hat die verrücktesten Kostüme? Welche Azubis waren am schnellsten? Für Zuschauer ist das oft ein lustiges Spektakel, wenn der Chef im Teddykostüm vorbeiflitzt oder der Nachbar mit Hasenohren.

Hier haben auch Nicht-Läufer viel Freude, denn die Strecken sind kurz und der Spaß ist groß, mit den Kollegen unterwegs zu sein. Anmeldungen sind noch bis 26. Juni möglich. Bewirtung gibt es vor Ort, sie kann auch vorab vom Unternehmen gebucht werden. https://www.firmenlauf-fn.de

Der Kressbronner Marathon, hier ein Bild vom vergangenen Jahr, ist eine der ältesten Sportveranstaltungen der Region. | Bild: Internationaler Bodensee Marathon

Mit Tradition: Internationaler Bodensee-Marathon Kressbronn am 16. September

Der Kressbronner Marathon findet seit 1973 statt – und ist damit ein echter Klassiker. Veranstalter ist der Turnverein Kressbronn. Neben dem Marathon (Start: 12.30 Uhr, Kosten: ab 34 Euro) und dem Halbmarathon (Start: 13 Uhr, Kosten: ab 22 Euro) gibt es die Zehn-Kilometer-Dorfrunde. Die Besonderheit: Beim Kressbronner Lauf gibt es eine Halbmarathon- und Marathonstaffel. Bis zu vier Läufer teilen sich die Strecke und werden mit Shuttle-Bussen an ihre Startpositionen gefahren. Für kleine Läufer bietet der Turnverein einen Mini-Marathon über 1,7 Kilometer.

Durch den Ortskern in Kressbronn geht es über Betznau an die Argen und nach der Argenrunde von zwölf Kilometern wieder zurück durch das wunderschöne Bodenseehinterland. Der Marathon besteht aus zwei Runden der Halbmarathon-Strecke. Die Strecke besteht laut Veranstalter zu 50 Prozent aus asphaltierten Wegen und zu etwa Prozent aus präparierten breiten Naturwegen. Die Strecke ist vergleichsweise flach. https://www.bodensee-marathon.de

Der Reiz des großen Marathons, der in Lindau startet: es geht durch drei Länder; Deutschland, Österreich und die Schweiz. Der Zieleinlauf ist in Bregenz. | Bild: Frederick Sams/Sparkasse-Drei-Länder-Marathon

Mit Internationalität: Der Drei-Länder-Marathon am 8. Oktober

Durch Deutschland, Österreich und die Schweiz geht es beim Drei-Länder-Marathon – einem Höhepunkt unter den Laufveranstaltungen am Bodensee. Start ist im Lindauer Hafen, Zieleinlauf in Bregenz. Neben dem Marathon (Start: 10.30 Uhr, Kosten: 77 bis 92 Euro), gibt es auch einen Halbmarathon (Start: , Kosten: 49 bis 58 Euro), das Viertele und eine Nordic-Walking-Strecke (10,9 Kilometer). Auch beim Drei-Länder-Marathon können Läufer den Marathon in der Staffel starten. Kinder können am Vortag, 7. Oktober, an vielen verschiedenen Wettbewerben teilnehmen.

Besser geht es kaum: Etwa 60 Prozent der Strecke führen direkt am Bodenseeufer entlang. Vorwiegend wird auf asphaltierten Wegen gelaufen, die Strecke ist sehr flach – und deshalb auch für Laufanfänger perfekt geeignet. Der Zieleinlauf ist im Bregenzer Stadion, wo eine großartige Stimmung herrscht. https://www.sparkasse-3-laender-marathon.at