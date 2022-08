Die Mischung aus Musik und Performance der Dakh Daughters ließ keinen Besucher im Großen Zelt des Kulturufers kalt. Die fünf Künstlerinnen aus der Ukraine riefen, vielmehr brüllten, die Erinnerung an den Krieg mit all seiner Brutalität, Zerstörung und seinem Leid zurück ins sommerliche Dolce Vita an der Friedrichshafener Uferpromenade.

Eine Schweigeminute läutet den Auftritt ein

Eine Bilderflut aus dem Krieg, die in dieser Brutalität nicht ins Fernsehen findet, und der aufwühlende Bericht einer Frau, die sich in Irpin mit einem schreienden Kind im stockdunklen Keller vor den Bomben versteckt, stellen die Dakh Daughters an den Anfang. Eine Schweigeminute für die Menschen in der Ukraine läutet den nur 75 Minuten langen Auftritt ein. Mit ihren weiß geschminkten Gesichtern, im schwarzen Tutu mit Overknees elektrisierten die Schauspielerinnen und Musikerinnen das Publikum bis an die Schmerzgrenze. Untertitel sorgen dafür, dass jedes Wort ihrer Lieder auch wirklich verstanden wird.

Außergewöhnliche Performance rüttelt auf

In ihnen geht es um die Proteste in der Ukraine zwischen November 2013 und Februar 2014 und um den Donbass. Monoton und durchdringend reihen die Dakh Daughters die Worte und Töne aneinander. Mit einem Cello, das weh tut, mit Bass, Geige, Gitarre, Piano und treibender Percussion jagen sie Bilder von Protesten und Höllengemälden alter Meister über die Leinwand. In „Lyudyna“ fragen sie, warum es so viel Böses in der Welt gibt. Ungläubig, mit sarkastischem Unterton sezieren sie den Menschen, der zwar logisch denken kann, dem aber gleichzeitig der Verstand fehlt. Ihr Gesang, durchweg in Moll, geht unter die Haut. Mal ganz leise und dann wieder gebrüllt rüttelt die außergewöhnliche Performance auf.

Von der ukrainischen Folklore über Punk bis zum Rap mixen die Dakh Daughters ihren ganz eigenen Cocktail der Genres. Sie reißen den Bogen über die Saiten von Bass und Cello, treiben den Rhythmus mit der ohrenbetäubenden Trommel vor sich her und jagen mit ihren weiß geschminkten Gesichtern, die an lebendig gewordene Puppen erinnern, einen Schauer nach dem anderen über den Rücken. Die Power der Frauen überträgt sich, ihre Musikalität begeistert und ihre Botschaft, die sie mit der ukrainischen Flagge unterstreichen, kommt an.