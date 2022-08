Fröhliche Besucher, glückliche Künstler und zufriedene Händler: Die Veranstalter des Kulturufers sind mit den ersten Veranstaltungstagen sehr zufrieden. Nach dem leicht verregneten Freitag sind am Wochenende zahlreiche Besucher auf das Festivalgelände gekommen.

„Wir hatten sehr schöne Veranstaltungen, Eko Fresh zum Auftakt, Jungle by Night und als Krönung Cari Cari mit fast ausverkauftem Zelt. Wir wollten bewusst jüngere Zielgruppen ansprechen und das ist super aufgegangen“, sagt Daniel Schweizer vom Kulturbüro. Er habe sowohl vom Publikum als auch von den Künstlern begeisterte Rückmeldungen bekommen. „Die Künstler haben sich gefreut über die Gastfreundschaft, das schöne Ambiente und die Stimmung in den Zelten, sie hatten eine gute Zeit“, sagt er.

Die Veranstalter sind zufrieden mit dem Start des Kulturufers: (von links) Petra Schömer, Sarah Baltes, Yannick Wiest und Daniel Schweizer. | Bild: Corinna Raupach

Die weiteren Veranstaltungen in den Zelten seien gut gebucht, es gebe aber für alle noch Karten. Nur wer sich für Valentinos Traumtheater am Donnerstag oder das Mitmachkonzert am Samstag interessiert, sollte sich mit dem Ticketkauf beeilen. Kulturbüroleiterin Sarah Baltes ist optimistisch, dass das Kulturufer 2022 an alte Besucherrekorde anschließen kann. „Auch unser Ansatz, das Gelände luftiger und freier zu gestalten, ist gut angekommen“, sagt sie.

Friedrichshafen So war das erste Wochenende auf dem Kulturufer Das könnte Sie auch interessieren

Viel Schatten, viel Platz und viele Besucher auf der Aktionswiese

Das bestätigt Yannick Wiest vom Amt für Soziales, Familie und Jugend. In zwölf Bereichen bieten Spielehaus und Spielebus auf der im Vergleich zu den Vorjahren deutlich größeren Aktionswiese Werkstätten, Spielmöglichkeiten und ein Märchenzelt an.

Auf viel Platz bietet die Aktionswiese zahlreiche Werkstätten vor allem für Kinder. | Bild: Corinna Raupach

„Unser Motto ist das Thema Mut, das in allen Bereichen vorkommt“, sagt er. Am Samstag wurden auf der Wiese 1500 kleine und große Besucher gezählt, am Sonntag 1000. „Es gibt dort viel Schatten und viel Platz, die Kinder können laufen und spielen“, stellt Daniel Schweizer fest.

Straßenkünstlerin Linda Vellar begeistert mit Cyr Wheel und Hoola-Hoop-Reifen. | Bild: Corinna Raupach

Kreative Workshops und Konzerte beim Jugend-Kult-Ufer

Das Jugend- und Kulturzentrum Molke verzeichnete am Samstag 1100 und am Sonntag 1000 Gäste beim Jugend-Kult-Ufer. Dort bieten das Café und die Aloa-Bar kühle Getränke, alkoholfreie Cocktails und günstige Snacks. Die Chill-Out-Area lädt zum Entspannen ein und es gibt täglich kreative Workshops.

Das Jugend- und Kulturzentrum Molke bietet coole Getränke, Musik und Workshops. | Bild: Corinna Raupach

In den nächsten Tagen können Jugendliche dort Memorybooks erstellen, Wanduhren aus Schallplatten basteln oder Leinwände zum Thema Frieden, Freundschaft und Liebe gestalten. Umsonst und draußen spielen außerdem in der Musikmuschel ab 17.30 Uhr Bands wie Radioactive Honey, The Icarus Orchestra und Pete the Pirate.

Das Hängemattenglück ist bis in die Nacht beliebt. | Bild: Corinna Raupach

Rettungsdienst vor allem bei Wespenstichen gefragt

Der Kunsthandwerkermarkt verteilt sich in diesem Jahr über das ganze Kulturufer-Gelände. Petra Schömer vom Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung hat dazu nur positive Rückmeldungen bekommen. „Die Händler freuen sich, dass das Kulturufer jetzt eine Einheit ist“, sagt sie. Auch gebe es mehr Platz zum Flanieren und zum Betrachten der Auslagen.

Auch für den Schmuckstand von Lina Knesevic läuft es gut auf dem Kulturufer. | Bild: Corinna Raupach

Wenig zu tun hatten ihrer Beobachtung nach Rettungsdienste und Polizei. „Am häufigsten habe ich gesehen, dass Kühlpacks für Wespenstiche ausgegeben wurden. Es hat auch das eine oder andere Mal ein Straßenmusiker abends zu lange gespielt“, sagt sie. Es habe sich aber bisher kein Vorkommnis vom Kulturufer im Polizeibericht gefunden.

Friedrichshafen Brand beim Seehasenfest zeigt Zielkonflikt: Muss die Stadt das Grün im Uferpark besser schützen? Das könnte Sie auch interessieren

Das Kulturufer hat noch bis einschließlich Sonntag, 7. August geöffnet. Informationen zu Programm und Kartenvorverkauf sind online zu finden.