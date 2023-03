Na, kommen Ihnen die barocken Außenfassaden mit ihren schmuckvollen Scheingiebeln bekannt vor? Spätestens als die Weinberge, der See und die Gesamtsicht auf das ehemalige Zisterzienserkloster auf dem TV-Bildschirm auftauchten, dürften viele Zuschauern den Drehort der Musik-TV-Show „Dein Song“ erkannt haben: Schloss Salem! Für den 15-jährigen Leon Ummenhofer alias John Leon aus Meckenbeuren, der sich fürs Songwriting-Camp der ZDF-Kika-Sendung qualifiziert hatte, also ein echtes Heimspiel.

Überzeugt Leon die Jury mit seinem Rocklied und zieht er ins Finale ein? | Bild: Wienrich, Sabine

Mehrere Tage lang probten die Jugendlichen auf Schloss Salem ihre selbst komponierten Songs mit einer Band ein, um sich damit fürs große Finale zu bewerben. Die Dreharbeiten fanden in den Sommerferien statt, die Folgen wurden jetzt ausgestrahlt. John Leon, der in Meckenbeuren die neunte Klasse der Realschule besucht, entpuppte sich dabei als echtes Nachwuchstalent der Singer-Songwriter-Szene. In seinem Rocklied „Thinkin‘ about the future“ geht es um die großen Themen dieser Zeit: Klimawandel, Frieden, Zukunftsvisionen.

Hat John Leon es ins Finale der Show geschafft?

Nach seinem Auftritt im Halbfinale (Ausstrahlung am 7. März), der die Jury erneut zum Ausflippen brachte, stand schließlich die Entscheidung an: Schafft John Leon es ins große Finale? „Ich finde stark, dass du schon in jungen Jahren eine Richtung gefunden hast. Die Frage ist: reicht diese Richtung für die große Bühne im Finale?“, fragt der Schweizer Sänger und Jurymitglied Luca Hänni Leon. Leons Song erinnert an die Stones, Beatles, ist eher ungewöhnlich für einen 15-Jährigen.

Sänger Luca Hänni fragt Leon: „Hast du Bock die große Bühne zu rocken?“ Diese Frage muss man dem 15-jährigen Meckenbeurer nicht zweimal stellen. Am 17. März ist er im Finale dabei! | Bild: Wienrich, Sabine

Auf Hännis: „Willst du sie rocken, die große Bühne?“ kommt von Leon ein eher schüchternes „Wenn ich die Möglichkeit dazu habe, klar!“ zurück. Kurz darauf gibt es lauten Applaus, Jubelrufe, Umarmungen: Leon ist im Finale dabei! Das wird – anders als die Folgen vorher – live ausgestrahlt. Leons Auftritt gibt es am 17. März zur großen Finalshow um 19:05 Uhr in ZDF-Kika zu sehen. Alle Folgen gibt es auch in der Mediathek unter: www.zdf.de/kinder/dein-song