Friedrichshafen vor 4 Stunden

Corendon fliegt vom Bodensee-Airport aus bald auch nach Kayseri

Ab Ende Juni soll es vom Flughafen Friedrichshafen aus einmal die Woche per Direktflug in die türkische Großstadt Kayseri gehen. Damit erweitert Corendon Airlines ihr Sommerflugprogramm am Bodensee-Airport auf fünf Destinationen.