Nach einem Raubüberfall auf eine Spielhalle in der Stockerholzstraße am Donnerstagmorgen ermittelt die Kriminalpolizei Friedrichshafen. Ein bislang unbekannter Mann betrat die Spielhalle laut Polizei kurz nach 6 Uhr, forderte eine Angestellte unter vorgehaltener Schusswaffe zur Herausgabe von Geld auf und flüchtete mit einem dreistelligen Euro-Betrag in unbekannte Richtung. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei führten bislang nicht zur Ergreifung des Mannes.

Diese Täterbeschreibung liegt der Polizei vor

Der Mann wird als etwa 19 bis 25 Jahre alt und 1,65 bis 1,70 Meter groß beschrieben. Er war zum Tatzeitpunkt komplett schwarz gekleidet, trug einen Kapuzenpullover, ein Basecap und eine schwarze Mund-Nasen-Maske, hatte darüber hinaus eine kleine schwarze Herrenhandtasche bei sich. Zeugenaussagen zufolge hatte er ein südländisches Erscheinungsbild und sprach akzentfreies, jugendtypisches Deutsch, teilt die Polizei weiter mit.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schweren Raubes. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, die Polizei unter Telefon 0 75 41/70 10 zu kontaktieren.