Als immer mehr Fetisch-Fans das Boot betreten und von der Reling auf dem Oberdeck den vielen Schaulustigen am Pier winken, neigt sich das Torture Ship immer weiter in Richtung des Anlegers. Es ist – wie jedes Jahr – ein großes Spektakel im Häfler Hafen, wenn auf dem Bodensee eine Fetisch-Party gefeiert wird und die Teilnehmer in Lack und Leder vor dem Zeppelin Museum auflaufen.

Je mehr Gäste das Schiff betreten und den Zuschauern von der Reling aus zuwinken, desto stärker neigt es sich dem Anleger entgegen. | Bild: Simon Conrads

Schon gegen 17 Uhr sammeln sich am Samstag die ersten Zuschauer auf dem Kai in der Seestraße, um dem Ereignis beizuwohnen und keines der ausgefallenen Kostüme zu verpassen. Das Boarding beginnt zwar erst zwei Stunden später, aber schon jetzt herrscht reger Betrieb auf dem MS „Baden“. Getränkekästen werden auf das Boot geladen und die ersten kostümierten Mitarbeiter und Helfer posieren auf dem Deck.

Viel Zuspruch aus dem Publikum

„Ich finde das mutig“, sagt Maria M. aus Lindau. Sie steht vor dem Schiff und schaut interessiert zu. Ihren vollen Namen möchte sie nicht nennen, um nicht mit BDSM (Bondage & Discipline, Dominance & Submission, Sadism & Masochism) oder Fetisch in Verbindung gebracht zu werden. Dabei ist sie von dem Ereignis regelrecht begeistert: „Ich find‘s gut, die leben das und trauen sich, es zu zeigen!“

So wie diese drei Kostümierten posieren viele der Besucherinnen und Besucher des Torture Ship gern für Fotos. | Bild: Simon Conrads

Bettina und Oliver K. möchten ebenfalls nicht mit vollem Namen erwähnt werden. Sie seien jedes Jahr zur Zeit der Fetisch-Party zum Segeln am Bodensee. Dieses Jahr schaffen sie es das erste Mal, sich die verkleideten Menschen anzuschauen. „Wir haben keine Ahnung, was uns erwartet“, sagen sie. „Tolle Kostüme vor allem!“ Als das Boarding dann beginnt, feuert das Publikum die Partybesucher geradezu an und wünscht ihnen viel Spaß. Überall Leder, nackte Haut und Leute, die von anderen an Ketten gezogen werden – all das wird von den Zuschauern beklatscht und begeistert aufgenommen.

Hier gibt es alle Bilder vom Torture Ship

Maskenball für Erwachsene

Miss Stolt ist aus Finnland angereist: „Da sind nette Leute und eine großartige Atmosphäre auf dem Schiff.“ | Bild: Simon Conrads

Die Kostümierten wiederum freuen sich über die Aufmerksamkeit – und auf die Party. „Da sind nette Leute und es herrscht eine großartige Atmosphäre auf dem Schiff“, sagt Miss Stolt, die extra aus Finnland angereist ist. In ihrem weißen Lederanzug posiert sie vor dem Boot mit Interessierten für Fotos. Chris und Mav wagen sich ebenfalls in die Menge. Es gehe auf dem Schiff weniger um Sex, als viele denken, ist immer wieder zu hören. Stimmt das? „Das ist ein Maskenball für Erwachsene“, bestätigt Chris. „Eine Party, auf der einen keiner komisch anschaut.“

Als „Maskenball für Erwachsene“ bezeichnen Chris und Mav die Party auf dem Torture Ship. „Eine Party, auf der einen keiner komisch anschaut.“ | Bild: Simon Conrads

Bodensee Masken bleiben hier im Trend: Lack, Leder und viel zu sehen auf dem Torture Ship 2022. Mit Video! Das könnte Sie auch interessieren

Fetisch gegen Malle

Das Torture Ship bricht in Richtung Konstanz auf. Video: Simon Conrads

Das MS „Baden“ liegt am Samstag im Hafen direkt gegenüber der Autofähre „Euregia“. Sie wurde für den Abend ebenfalls zur Party-Location umfunktioniert: Hier wird Mallorca gehuldigt und die laut dröhnende Schlagermusik passt nicht so recht zu den anmutig durch die Menge schreitenden Fetisch-Gästen. Die deutlich aufregendere Party, das steht außer Frage, findet an diesem Abend auf dem Torture Ship statt. „Ihr wisst gar nicht, was ihr verpasst“, ruft einer der Besucher vom Boot, als dieses aus dem Hafen ausläuft.