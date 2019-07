Der aktuelle Planungstand sowie weitere Schritte im Prozess der Neugestaltung des Uferparks werden am Donnerstag, 25. Juli, 18 Uhr, im großen Zelt des Kulturufers vorgestellt. Das gibt die Stadtverwaltung bekannt. Ein Wettbewerb mit integriertem Bürgerworkshop zum Thema „Neugestaltung Uferpark mit Friedrichstraße und Bahnhofvorplatz“ Ende 2017 brachte die Sieger „K1“ aus Berlin und „Schmid Treiber Partner“ aus Leonberg hervor. Inzwischen haben die Preisträger ihre Planungen konkretisiert und Änderungen vorgenommen.

Friedrichshafen Stadtbalkon oder nicht? Mehr Seezugang? So äußern sich Parteien zur geplanten Umgestaltung von Uferpark und Bahnhofsvorplatz Das könnte Sie auch interessieren

Bei der nun vorliegenden aktualisierten Planung gibt es in verschiedenen Bereichen Änderungen gegenüber dem Wettbewerbsergebnis, etwa beim Bahnhofsvorplatz und beim Lammgarten. Zudem wurden wasserrechtliche Vorgaben berücksichtigt, die sich in der Flachwasserzone ergeben. An Stellwänden können sich Interessierte bei der Veranstaltung informieren und haben die Gelegenheit, konkrete Anregungen zur Detailgestaltung zu geben.

So könnte der neue Steg im Uferpark aussehen. | Bild: K1 Landschaftsarchitekten