Es ist eines der größten Breitensportereignisse in Friedrichshafen: Der ZF-Firmenlauf. In diesem Jahr wird er zum vierten Mal stattfinden und die Veranstalter hoffen darauf, in diesem Jahr 7500 Läufer auf die Strecke zu bringen. „Im letzten Jahr sind bereits 1300 ZF-Mitarbeiter im ZF-Team mitgelaufen, nun hoffen wir, dass noch viel mehr sich anmelden“, sagte ZF-Kommunikationschef Christoph Horn bei einer Pressekonferenz am Dienstag. ZF ist der Hauptsponsor der Veranstaltung. Beim Firmenlauf können sich (Firmen)-Teams ab drei Personen anmelden. Größte Laufmannschaft im vergangenen Jahr war ZF, gefolgt von MTU (507 Läufer) und Airbus (447 Läufer). „Wir sind gespannt, wie es sich in diesem Jahr entwickeln wird“, sagte Ralf Niedermeier, Geschäftsführer der N Plus Sport GmbH, vor Journalisten.

Die Anmeldung Jeder, der mitlaufen möchte, kann sich bereits online anmelden unter www.firmenlauf-fn.de . Die Anmeldegebühr beträgt 16 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Anmeldeschluss ist Freitag, 19. Juni, Nachmeldungen sind nach Angaben des Veranstalters auch danach noch möglich.

Neu in diesem Jahr wird die Laufstrecke sein. Start und Ziel sind an der Messe, dann wird es über die Messestraße in Richtung Norden nach Hirschlatt gehen. Danach führt die 5,4 Kilometer lange Strecke durch Wiesen und Felder zurück zur Messe. „Auch wegen Problemen mit Anwohnern haben wir uns für diese neue Variante entschieden“, erklärt Niedermeier und fügt hinzu, dass im letzten Jahr einige Wege zu schmal für die vielen Läufer gewesen seien. Wie schon bei den vergangenen ZF-Firmenläufen soll es auch wieder ein buntes Rahmenprogramm mit Live-Musik sowie eine „After-Run-Party“ auf dem Messegelände geben.

Pro Läufer spendet der Veranstalter einen Euro zu Gunsten regionaler und karitativer Projekte, unter anderem an die Stiftung Liebenau.