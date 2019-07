Nach dem Fest ist vor dem Fest, das ist in Friedrichshafen in den Sommermonaten quasi Gesetz. Das Kulturufer steht bereits in den Startlöchern. Ab Freitag, 26. Juli, beginnt im Uferpark das große Freiluft-Festival. In den nächsten Wochen verlost der SÜDKURIER Karten für viele Konzerte, den Auftakt machen diese:

Jan Josef Liefers und Radio Doria: Jan Josef Liefers, der vielen eher als arrogant-genialer Rechtsmediziner Karl-Friedrich Boerne aus dem Münster-Tatort bekannt ist, ist auch der Frontmann der Band „Radio Doria„. Auf dem Kulturufer tritt Liefers mit seiner Band am Samstag, 3. August, um 20 Uhr im Großen Zelt auf. Wir verlosen fünf Mal zwei Karten für dieses Konzert. Um zu gewinnen, einfach die Glücksnummer 0 13 79/37 05 00 17 wählen und das Stichwort „Radio Dora“ und Ihre Telefonnummer nennen.

Annett Louisan singt von der Liebe: Die deutschsprachige Chanson-Sängerin präsentiert nach einer Babypause Songs aus ihrem aktuellen Album „Kleine große Liebe“. Sie steht am Dienstag. 30. Juli, um 20 Uhr, im Großen Zelt auf der Bühne. Der SÜDKURIER verlost fünf Mal zwei Karten. Wenn Sie gewinnen möchten, wählen Sie die Glücksnummer 0 13 79/37 05 00 15 und geben das Stichwort „Annett Louisan„ und Ihre Telefonnummer an.

Annett Lousian tritt mit den Songs ihres neuesten Albums auf. | Bild: Christoph Koestlin

Los Lobos rocken das Zelt: Mit „La Bamba“ wurden sie berühmt, die Musiker der amerikanischen Band „Los Lobos„, die mit einer Mischung aus Rock and Roll, Folk, Blues und Soul äußerst erfolgreich sind. Sie treten am Freitag, 2. August, um 20 Uhr im Großen Zelt auf. Auch hier gibt es fünf Mal zwei Karten zu gewinnen. Die Glücksnummer lautet: 0 13 79/37 05 00 18, bitte geben Sie das Stichwort „Los Lobos“ und Ihre Telefonnummer an.

Die amerikanische Band „Los Lobos“ wurde mit dem Song „La Bamba“ berühmt – nun kommen sie nach Friedrichshafen. | Bild: City Winery

Alle drei Verlosungen laufen bis Sonntag, 14. Juli, 18 Uhr. Ein Anruf aus dem Festnetz der DTAG kostet 0,50 Euro (Mobilfunkpreise abweichend). Alle Gewinner werden telefonisch informiert.

