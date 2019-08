Die Absage der beiden Open-Air-Konzerte, die eigentlich am Seeufer vor dem Graf-Zeppelin-Haus stattfinden sollten, empörte viele Häfler. Weil zwei Anwohner mit einer Klage gedroht hatten, treten Nena und Michael Patrick Kelly nun im GZH auf. Viele Menschen in der Stadt schlugen in den sozialen Medien vor, künftig solche Konzerte in der Messe stattfinden zu lassen.

Open-Air-Konzerte im Innenhof: Doch das sieht Messe-Geschäftsführer Klaus Wellmann skeptisch. Bei der Bilanzpressekonferenz erläuterte er, warum das nicht möglich sei. „Wir haben schlicht und ergreifend nicht die richtigen Fluchttüren“, erklärte Klaus Wellmann. Denn bei Konzerten, die im Innenhof stattfänden, müssten sich die Türen in Richtung Messehallen öffnen lassen, damit Besucher schnell den Weg nach draußen finden könnten. „Derzeit lassen sich die Tore nur in Richtung Innenhof öffnen, ein teuer Umbau wäre also nötig“, erklärte der Messechef.

Platz für Open-Air-Konzerte gäbe es auf dem Messegelände – doch die Messe Friedrichshafen winkt ab. | Bild: Cuko, Katy

Konzerte in der Halle A1: Diese wären grundsätzlich möglich, doch sie funktionierten nur, wenn „mindestens 9000 bis 11 000 Besucher angelockt werden“, so Klaus Wellmann. Zudem gebe es oftmals Probleme bei der Terminfindung, weil die Messeveranstaltungen nicht wegen eines Konzertes verlegt werden könnten. Grundsätzlich sieht der Messe-Geschäftsführer Konzerte nicht als „Geschäftsfeld“ an, weil sich derartige Veranstaltungen nicht rechneten und nicht Auftrag der Messe Friedrichshafen seien.

Was für eine Party! Als die ZF Jubiläum feierte, war eine riesige Open-Air-Bühne in der Nähe des Zeppelin-Hangars aufgebaut worden. | Bild: Kerstin Mommsen

Open-Air am GZH: Oberbürgermeister Andreas Brand kündigte bei einer der vergangenen Gemeinderatssitzungen an, dass die Stadt im nächsten Jahr noch einmal einen Anlauf wagen wolle. Grundsätzlich sei dazu aber Rechtssicherheit nötig. Die Verwaltung prüfe derzeit, unter welchen Voraussetzungen Konzerte vor dem GZH rechtlich durchsetzbar sind.