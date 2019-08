Fast 2000 Menschen unterzeichneten bisher eine Petition, die Friedrichshafen mehr Leben einhauchen will. Nach dem Ende der Unterschriftensammlung will die Initiatorin eine große Party im Hafenstadl organisieren.

Es bewegt sich was in der Zeppelinstadt. Statt sich nur über „Friedhofshafen„ lustig zu machen, engagieren sich immer mehr Häfler an der Initiative „Aufleben in FN“, die von Alissa Lipp Ende Juni gestartet wurde. Ihre