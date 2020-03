Trotz eindringlicher Warnungen von staatlicher Seite nehmen noch immer zu wenige Menschen die Appelle ernst, wenn möglich zuhause zu bleiben, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen.

Immer mehr Mitarbeiter von Kliniken in ganz Deutschland wenden sich deshalb an die Öffentlichkeit und fordern sie mit Plakaten in den sozialen Medien dazu auf, ihr Daheim nicht zu verlassen. Das Team der Intensivstation des Klinikums Friedrichshafen macht bei der Aktion mit und hat ein Foto auf Facebook geteilt.

Bild: privat

Die Ärzte und Krankenschwestern aus Friedrichshafen richten sich mit ihrem Aufruf an uns alle: „Wir bleiben für euch da. Bleibt Ihr bitte Daheim!“