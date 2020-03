Zahl der bestätigten Fälle:

Bodenseekreis: 170 (Stand Mittwoch, 25. März)*

* Das Gesundheitsamt geht davon aus, dass die Zahl der Virusträger im Landkreis deutlich höher ist, als die labordiagnostisch bestätigten Fälle, weil nur noch ausgewählte Personengruppen getestet werden.

Kreis Ravensburg: 274 (Stand Mittwoch, 25. März)

Zahl der Corona-Infizierten im Bodenseekreis steigt auf 170 an

Sechs Menschen werden nach Angaben des Landratsamtes am Mittwoch stationär behandelt, 500 Menschen sind aktuell in behördlich angeordneter Quarantäne.

Friedrichshafen Zahl der Corona-Infizierten im Bodenseekreis steigt auf 170 an Das könnte Sie auch interessieren

Coronavirus fordert erstes Todesopfer im Landkreis Lindau

Im Landkreis Lindau gibt es einen ersten Coronatoten. Das zuständige Lindauer Landratsamt bestätigte auf SÜDKURIER-Nachfrage, dass ein über 80 Jahre alter Patient an dem Virus gestorben ist.

Lindau Coronavirus: Erster Todesfall im Kreis Lindau Das könnte Sie auch interessieren

Eltern zahlen in Friedrichshafen keine Kita-Gebühren für April

Die Stadtverwaltung Friedrichshafen hat beschlossen, den Eltern die Kita-Gebühren – vorerst für den Monat April – zu erlassen. Wegen der Corona-Pandemie sind die Kindergärten und Tagesstätten derzeit geschlossen.

Friedrichshafen Coronavirus: Eltern müssen für den Monat April keine Kita-Gebühren zahlen Das könnte Sie auch interessieren

Bodensee-Airport ist im Krisenmodus

Der Betrieb am Flughafen in Friedrichshafen kann bei Bedarf jederzeit hochgefahren werden, etwa für Versorgungs- und Hilfsflüge. Wir haben nachgefragt, wie das funktioniert und welche Folgen die derzeitige Krise für das Unternehmen und seine Mitarbeiter hat.

Friedrichshafen Häfler Flughafen im Krisenmodus: Betrieb kann bei Bedarf jederzeit hochgefahren werden Das könnte Sie auch interessieren

Tafel schließt Laden in Friedrichshafen

Die meisten Mitarbeiter gehören zur Risikogruppe und unter anderem bei der Arbeit im Tafel-Laden fallen Kontakte oft näher als gewünscht aus: Die Häfler Tafel schließt ihren Laden in der Keplerstraße ab dem kommenden Montag vorübergehend.

Friedrichshafen Tafel in Friedrichshafen schließt wegen Corona-Pandemie Das könnte Sie auch interessieren

Kampfzone Supermarkt: Die Markdorfer Edeka-Chefin berichtet von ihrem Alltag

Hamsterkäufe, leere Regale, gestresste Kunden, Mitarbeiter, die hart am Anschlag arbeiten. Das ist inzwischen der Alltag in den Supermärkten in der Region. Wir haben mit der Markdorfer Edeka-Chefin Silke Sulger gesprochen. Sie nimmt unter anderem Stellung zum heißdiskutierten Toilettenpapier-Thema. Wird das bald schon ausgehen?

Markdorf Markdorfer Edeka-Chefin Silke Sulger: „Das Team leistet Außergewöhnliches“ Das könnte Sie auch interessieren

Gesundheitsamt meldet 131 bestätigte Corona-Fälle für den Bodenseekreis

Die Dunkelziffer dürfte aber weit höher sein, so das Gesundheitsamt. Sechs Menschen werden nach Angaben des Landratsamtes mittlerweile stationär behandelt, 500 Menschen sind aktuell in behördlich angeordneter Quarantäne.

Friedrichshafen Gesundheitsamt meldet 131 bestätigte Corona-Fälle für den Bodenseekreis – die Dunkelziffer dürfte weit höher sein Das könnte Sie auch interessieren

Wie eine Messehalle zur Fieberambulanz wird

Das Corona-Testzentrum ist am Wochenende von Oberteuringen in die Messehalle B5 nach Friedrichshafen gezogen. Dort werden seit Montag Personen mit Verdacht auf das Coronavirus untersucht – die Ärzte entscheiden, ob eine Probe entnommen wird.

Bodenseekreis Wie eine Messehalle zur „Fieberambulanz“ wird: Hier werden Patienten mit Verdacht auf das Coronavirus untersucht Das könnte Sie auch interessieren

Im Einsatz gegen die Einsamkeit: Pfleger in den Altenheimen

Die städtischen Alten- und Pflegeheime von Überlingen nehmen vorläufig keine neuen Bewohner mehr auf. Zum Schutz gegen Corona, aber auch, weil das Personal sonst überlastet werden könnte. Es ist im Kampf gegen die Einsamkeit schon genug gefordert.

Überlingen Im Einsatz gegen die Einsamkeit: Aufnahmestopp in den Alten- und Pflegeheimen der Stadt Das könnte Sie auch interessieren

Große Teile der ZF-Belegschaft sind in Friedrichshafen bereits in Kurzarbeit

Nach Angaben von ZF sind 40 bis 60 Prozent der Mitarbeiter bereits nach Hause geschickt worden – manche Bereiche arbeiten dagegen weiter.

Friedrichshafen Große Teile der ZF-Belegschaft sind in Friedrichshafen bereits in Kurzarbeit Das könnte Sie auch interessieren

Liebe Kinder, ihr seid großartig!

Das Leben hat sich stark verändert in den vergangenen Tagen. Für alle – aber besonders auch für unsere Kinder. Was die Kleinen nun – ohne Kita, Schule, Spielplatz – machen und worin sie Trost finden, erzählen sie uns hier. Für uns Erwachsene ist mal an der Zeit, danke zu sagen. Fürs viele Händewaschen, die Lernbereitschaft, die Solidarität und Kreativität, mit der Kinder der Corona-Krise begegnen.

Friedrichshafen Liebe Kinder, ihr macht das super! Das könnte Sie auch interessieren

Junge Menschen aus der Region hängen im Ausland fest

Für die 18-jährige Annika Imhof sollte es ein Traum werden: Eine einjährige Weltreise. Diese hat sich nun zum Albtraum entwickelt, die junge Frau hängt auf Guatemala fest. Nun hofft sich auf einen Rückholflug der deutschen Regierung. Auch andere junge Menschen aus der Region können derzeit nicht zurückreisen. Die Flughäfen sind geschlossen.

Markdorf Wegen Corona: Markdorferin Annika Imhof hängt in Guatemala fest Das könnte Sie auch interessieren

Markdorfer Wirte machen sich Sorgen ums finanzielle Überleben

Die Corona-Krise bringt ein Geschäftsverbot auf unbestimmte Zeit und auch in Markdorf sind die Geschäfte und Gastronomien geschlossen. Die Markdorfer Wirte reagieren auf die Regelung der Politik zwar überwiegend mit Verständnis, aber sie machen sich große Sorgen ums finanzielle Überleben.

Markdorf Die Zapfhähne sind versiegt, die Herde sind kalt: Auch in Markdorf und der Region trifft die angeordnete Komplettschließung die Gastronomen hart Das könnte Sie auch interessieren

Häfler Händler und Gastronomen halten sich an Regeln

Die neue Verordnung des Landes bedeutete für Händler und Gastronomen erneut kurzfristig verschärfte Regeln. Am Wochenende waren nach Angaben der Stadt drei Teams vom Gemeindevollzugsdienst im Einsatz, um zu kontrollieren, ob die Regeln eingehalten werden. Fazit: „Bislang keine besonderen Vorkommnisse“.

Friedrichshafen „Bislang keine besonderen Vorkommnisse“: Händler und Gastronomen in Friedrichshafen halten sich laut Stadt an Corona-Regeln Das könnte Sie auch interessieren

Erste Covid-19-Patienten im Klinikum Friedrichshafen

Am Wochenende wurden die ersten Corona-Patienten eingeliefert, teilte das Landratsamt am späten Sonntagabend mit. Zu dem Zeitpunkt waren im Bodenseekreis die ersten drei Personen wegen Corona in stationärer Behandlung. Bei sechs weiteren stationären Patienten stehen die Laborbefunde noch aus. Derweilen hat das Häfler Krankenhaus seine Intensivbetten verdoppelt.

Friedrichshafen Vorbereitet für den Ansturm: Erste Corona-Patienten werden stationär behandelt Das könnte Sie auch interessieren

Corona-Krise trifft Museen in der Region hart

Seit vergangener Woche sind auch die Museen in unserer Region geschlossen – vorerst bis zum 19. April. Damit fällt das wichtige Ostergeschäft ins Wasser. Doch was bedeutet das für die Kulturbetriebe und ihre Mitarbeiter konkret? Wir haben bei drei Museen nachgefragt.

Bodenseekreis Ein Drittel des Jahresumsatzes steht auf der Kippe: Was die durch Corona bedingten Schließungen für Museen in unserer Region bedeuten Das könnte Sie auch interessieren

Solidarität mit Bauern

Erntehelfer fehlen. Und wer macht jetzt die Arbeit auf dem Feld? Sie vielleicht?

Überlingen, Salem Signal der Solidarität in der Corona-Krise: Zwei Bauern aus Überlingen und Salem erklären ihre Not Das könnte Sie auch interessieren

Caritas schließt die Tafel

Zum Schutz der Helfer schließt die Tafel, nun begibt sich die Stadtverwaltung auf die Suche nach Helfern.

Überlingen Caritas schließt Tafel, Stadt sucht ehrenamtliche Helfer Das könnte Sie auch interessieren

Diszipliniert auf dem Wochenmarkt

Deutlich weniger los auf dem Überlinger Wochenmarkt, aber die Kunden halten sich an die Abstandsregeln.

ÜBERLINGEN Deutlich weniger Andrang auf dem Wochenmarkt in Zeiten von Corona: Warum die Händler dennoch nicht unzufrieden sind Das könnte Sie auch interessieren

Einzelhandel: Es steht nicht alles still

Jetzt ist Kreativität bei den Händlern und Solidarität bei den Kunden gefragt. Beispiele aus Überlingen

Überlingen Lokaler Einzelhandel: Es steht längst nicht alles still Das könnte Sie auch interessieren

„Ausnahmesituation“ im Markdorfer Pflegeheim

Das Coronavirus ist für ältere Menschen besonders gefährlich. Sie gilt es zu schützen. Was bedeutet das für den Alltag im Markdorfer Pflegeheim St. Franziskus? Wir haben mit dem Spitalverwalter Heinrich Lang gesprochen. Er berichtet, was die Besuchsverbote für die Bewohner bedeuten, welche Hygienemaßnahmen für die Pflegekräfte gelten und wie man den Senioren in dieser schwierigen Zeit eine Freude machen kann.

Markdorf Das Markdorfer Pflegeheim in Zeiten der Corona-Krise: „Es ist eine Ausnahmesituation“ Das könnte Sie auch interessieren

„Die 110 ist nicht die Auskunft“

Die Polizei in Ravensburg verzeichnet vermehrt Nachfragen zur Corona-Pandemie. Auch bei der Rettungsleitstelle Bodensee-Oberschwaben gehen über die Nummer 116 117 zahlreichen Anrufe ein. Polizei und Rettungsleitstelle weisen darauf hin: 110 und 112 dürfen ausschließlich für Notrufe genutzt werden.

Bodenseekreis/Ravensburg „Die 110 ist nicht die Auskunft“: Notruf ist nicht für Fragen rund um Corona-Verordnungen da Das könnte Sie auch interessieren

Coronavirus-Proben nicht rechtzeitig analysiert: Was Betroffene jetzt beachten sollten

Ein privates Labor hat verschiedenen Gesundheitsämtern im Land am Sonntag mitgeteilt, dass die ihm in der vergangenen Woche zur Auswertung übergebenen Coronavirus-Proben nicht rechtzeitig analysiert werden konnten und deshalb zu einem Teil nicht mehr verwertbar seien. Darunter sind auch Proben aus dem Bodenseekreis.

Bodenseekreis/Ravensburg Coronavirus-Proben wurden von einem Labor nicht rechtzeitig analysiert: Was Betroffene aus dem Bodenseekreis jetzt beachten sollten Das könnte Sie auch interessieren

Derzeit befinden sich im Bodenseekreis drei Menschen wegen Corona in stationärer Behandlung. Bei sechs weiteren stationären Patienten stehen die Laborbefunde noch aus. Rund 430 Personen befinden sich aktuell in behördlich angeordneter Quarantäne. Bei insgesamt 91 Menschen ist die Quarantäne zwischenzeitlich abgelaufen.

„Ode an die Freude“: Ein Zeichen der Verbundenheit in der Corona-Krise

Auch in Friedrichshafen haben Musiker an Fenstern und auf Balkonen mit Beethovens „Ode an die Freude“ ein Zeichen der Hoffnung gegen Corona gesetzt. Hören Sie mal rein!

Läden öffnen oder schließen, auch wenn sie offen bleiben dürfen?

Außer Lebensmittel darf seit Mittwoch eigentlich nichts mehr verkauft werden. Aber auch die Geschäfte, die öffnen dürfen, reagieren unterschiedlich auf die Rechtsvorgaben. Fakt ist: Wer gegen die Corona-Verordnung verstößt, dem drohen deftige Strafen.

Friedrichshafen Läden öffnen oder schließen, auch wenn sie offen bleiben dürfen? Das könnte Sie auch interessieren

Beifall für alle Helfer in der Corona-Krise

Pünktlich um 19 Uhr öffneten sich in Schnetzenhausen Türen und Fenster. Von Balkonen und vor Haustüren klatschten die Bewohner minutenlang. Der Beifall galt Ärzten, Krankenschwestern und Krankenpflegern, Sanitätern und allen anderen Helfern im Gesundheitswesen in Zeiten der Corona-Krise.

Friedrichshafen Beifall für Corona-Helfer: Auch in Friedrichshafen applaudieren Menschen den Helfern im Gesundheitswesen von Fenstern, Balkonen und Haustüren aus Das könnte Sie auch interessieren

Gottesdienst ohne Gemeinde

Die Pfarrer sind von ihrem Bischof angewiesen worden, weiter Gottesdienste zu halten. Wie das dann aussieht, zeigt Pfarrer Bernd Walter im Überlinger Nikolausmünster

Überlingen Im Geiste verbunden: Pfarrer Bernd Walter hält Gottesdienst im leeren Nikolausmünster Das könnte Sie auch interessieren

Einschränkungen im Busverkehr: Das sollten Fahrgäste jetzt beachten

Die Buslinien im gesamten Verbundgebiet verkehren ab Montag, 23. März nach dem Ferienfahrplan. Außerdem werden ab sofort sämtliche Verbindungen der Abend- und Nachtbusse eingestellt. Bürgerbusse, wie beispielsweise die Emma-Linien, und Anrufsammeltaxis werden ab sofort vollständig eingestellt. Die Änderungen im Überblick:

Bodenseekreis/Ravensburg Eingeschränkter Fahrplan sowie keine Abend- und Nachtbusse mehr: Das sollten Fahrgäste jetzt beachten Das könnte Sie auch interessieren

DRK: Blutspenden weiter dringend benötigt

Bei der jüngsten Blutspendeaktion in der Markdorfer Stadthalle haben DRK-Mitarbeiter an die Bevölkerung appelliert, auch weiterhin Blut zu spenden. Blutspenden würden auch in der aktuellen Corona-Krise weiterhin dringend benötigt, hieß es. In Markdorf war die Spendebereitschaft trotz der Warnungen vor dem Coronavirus erfreulich hoch.

Markdorf DRK-Aktion in der Stadthalle: Blutspenden werden auch während der Corona-Krise dringend benötigt Das könnte Sie auch interessieren

Oberteuringen: Gemeinwesenarbeiter und Inklusionsbeauftragte telefonisch erreichbar

Im Haus am Teuringer sind Café und Mediathek geschlossen, die Mitarbeiter des Familientreffs sind zumindest telefonisch und per E-Mail erreichbar. Dasselbe gilt auch für Gemeinwesenarbeiter Michael Friedrich-Gaire und Inklusionsbeauftragte Annika Taube. „Bereits jetzt melden sich Bürger bei uns und bieten ihre Unterstützung an“, berichtet Annika Taube. Die Kontakte würden sie gern an ältere oder vorerkrankte sowie Menschen, die wegen Quarantäne zu Hause bleiben müssen, vermitteln.

Oberteuringen Corona: Gemeindeleben läuft in Oberteuringen auf Sparflamme Das könnte Sie auch interessieren

Kirchengemeinden in Markdorf bauen Einkaufshilfe auf

Auch in Markdorf reagieren die Kirchen auf die Corona-Krise. Die Pfarrbüros bleiben zu, Gottesdienste finden keine mehr statt, um die Gemeinden vor dem Infektionsrisiko zu schützen. In der katholischen Seelsorgeeinheit wie auch bei den Protestanten kommt das Gemeindeleben zum Erliegen. Die katholischen Kirchengemeinderatswahlen sind auf den 5. April verschoben – sie finden online und per Brief statt. Beide Gemeinden bauen hingegen gerade eine „Einkaufshilfe“ im Sinne einer Nachbarschaftshilfe auf. Ökumenisch arbeiten sie dabei zusammen, in Kooperation mit dem Seniorenkreis und den Besuchsdiensten. Wer dabei mithelfen möchte, kann sich bei den Pfarrämtern in Markdorf melden.

Markdorf Gottesdienst vor leeren Bänken: Wie gehen die Kirchen mit dem Coronavirus um? Das könnte Sie auch interessieren

Stresstest für Familien: Der Spagat wird schwieriger

Die Kitas und Schulen haben geschlossen, die Großeltern müssen fern bleiben – in Zeiten von Corona ist der Spagat für viele Familien riesig. Warum Home-Office mit Kind alles andere als entspannt ist und wie Eltern das machen, die beide in Präsenzberufen arbeiten, erzählen uns zwei Familien aus Friedrichshafen.

Friedrichshafen Der große Stresstest für Familien: Wie funktioniert Arbeiten und Kinderbetreuung gleichzeitig? Das könnte Sie auch interessieren

Corona-Testzentrum zieht in die Messe um

Über das Wochenende wird das CTZ in Oberteuringen abgebaut und in der Messehalle B5 eingerichtet. Am Montag sollen Ärzte darüber entscheiden, ob Patienten nach Hause gehen können, ob sie getestet werden oder ob sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden sollen.

Bodenseekreis Corona: Die aktuellsten Entwicklungen im Bodenseekreis und in der Region Das könnte Sie auch interessieren

Landratsamt richtet Krisenstab ein

Das Gesundheitsamt befindet sich bereits seit Mitte Januar im Dauereinsatz – inklusive der Wochenenden. Ohne Hilfe anderer Ämter könnte man beispielsweise nicht die Flut an Anfragen bewältigen.

Friedrichshafen Ein Krisenstab im Landratsamt und täglich hunderte Telefonate Das könnte Sie auch interessieren

Bodensee-Airport meldet Kurzarbeit für Großteil der Belegschaft an

Die Corona-Krise sorgt am Flughafen in Friedrichshafen für einen nahezu vollständigen Stillstand. Ab Samstag wird der Bodensee-Airport einer Mitteilung zufolge nur noch für bestimmte Flüge öffnen. Für den Großteil der Mitarbeiter werde Kurzarbeit angemeldet.

Friedrichshafen Corona-Krise: Bodensee-Airport öffnet nur noch für einzelne Flüge und meldet für Großteil der Belegschaft Kurzarbeit an Das könnte Sie auch interessieren

Landesgartenschau verschiebt Eröffnungstermin

Oberbürgermeister Jan Zeitler und mit ihm der ganze Stab an LGS-Verantwortlichen, zweifeln daran, dass die Landesgartenschau wie geplant am 23. April eröffnet werden kann. Ein neuer Termin ist noch nicht genannt, die Notwendigkeit dazu wird aber als wahrscheinlich betrachtet.

Überlingen Landesgartenschau in der Corona-Krise: „Eröffnung wird verschoben“ Das könnte Sie auch interessieren

Katamaran-Reederei reduziert Abfahrten nochmals deutlich

In Folge der drastischen Ausbreitung des Covid-19-Virus greift nun auch die Katamaran-Reederei eigenen Angaben zufolge „zu drastischen Maßnahmen“. Am Wochenende wird der Betrieb gänzlich eingestellt. Ab Montag, 23. März fährt der Katamaran montags bis freitags jeweils nur noch zwei Fahrten am Morgen und zwei Fahrten am Abend, teilt die Reederei in einem Pressetext mit.

Friedrichshafen/Konstanz Katamaran-Reederei reduziert Abfahrten nochmals deutlich – keine Fahrten mehr am Samstag und Sonntag Das könnte Sie auch interessieren

Helios-Spital Überlingen verschärft Betretungsverbot

Das Helios Spital Überlingen hat ein komplettes Besuchsverbot für das Überlinger Krankenhaus ausgesprochen. Um dies konsequent umsetzen zu können, gibt es ab Freitag nun auch Eingangskontrollen.

Überlingen Helios-Spital verschärft Besuchsverbot und nimmt deshalb Eingangskontrollen vor Das könnte Sie auch interessieren

Saisonstart der Schifffahrt verschoben – Flottensternfahrt ganz abgesagt

Die Weiße Flotte wird in diesem Jahr nicht ab Anfang April auf dem Bodensee zu sehen sein. Der Beginn der Kursschifffahrt kann aufgrund des Coronavirus nicht wie geplant am 5. April starten. Laut einer Mittelung der VSU – der Vereinigten Schifffahrtsunternehmen für den Bodensee und Rhein – wird der Saisonbeginn verschoben. Die geplante Flottensternfahrt am 25. April wird für dieses Jahr abgesagt.

Bodenseekreis/Konstanz Saisonstart der Schifffahrt auf dem Bodensee wird verschoben – Flottensternfahrt fällt in diesem Jahr ganz aus Das könnte Sie auch interessieren

Einschränkungen bei Bestattungen in Friedrichshafen

Beerdigungen gelten nicht als meldepflichtige Veranstaltung. Trotzdem weist die Stadt auf Einschränkungen hin. So sollten sich nur die engsten Familienangehörigen versammeln.

Friedrichshafen Coronavirus: Zahl der Trauergäste bei Beerdigungen in Friedrichshafen auf engste Verwandte beschränken Das könnte Sie auch interessieren

Friedrichshafen: Hamsterkäufe halten an, erste Läden rationieren

Bei Toilettenpapier, Nudeln oder Konserven sind die Regale in vielen Supermärkten teilweise leer. Bei Edeka Baur oder im Marktkauf werden Mangelprodukte nun rationiert.

friedrichshafen Hamsterkäufe sind unnötig: „Warenversorgung ist sicher gestellt“ Das könnte Sie auch interessieren

Infektionsambulanz öffnet in Überlingen

Platz für bis zu 150 Patienten in den Wartezimmern. Die Terminierung erfolgt ausschließlich über den Hausarzt. Start ist am Donnerstag.

Überlingen Infektionsambulanz mit Wartezimmer für bis zu 150 Patienten Das könnte Sie auch interessieren

Die meisten Geschäfte in Friedrichshafen sind wegen des Coronavirus geschlossen. Händler hoffen auf Kundentreue und regionale Online-Einkäufe

Die Friedrichshafener Innenstadt wirkt stellenweise wie leergefegt. Am Mittwoch sind neue Regelungen zur Eindämmung des Coronavirus in Kraft getreten. Die Anordnung zur Schließung trifft bei Händlern auf Verständnis, löst aber auch Existenzängste aus.

Friedrichshafen Die meisten Geschäfte sind wegen des Coronavirus geschlossen. Händler hoffen auf Kundentreue und regionale Online-Einkäufe Das könnte Sie auch interessieren

Der Katamaran verkehrt ab Freitag nur noch im Zweistundentakt zwischen Friedrichshafen und Konstanz

Die Corona-Pandemie hat auch Folgen für den Schiffsverkehr auf dem Bodensee. Katamaran-Reederei schränkt Fahrzeiten drastisch ein und hat die Hygienemaßnahmen verschärft.

Friedrichshafen/Konstanz Corona: Katamaran verkehrt ab Freitag nur noch im Zweistundentakt zwischen Friedrichshafen und Konstanz Das könnte Sie auch interessieren

Geschlossene Einrichtungen und Veranstaltungsorte in Friedrichshafen

Aktuell sind in Friedrichshafen jene mit mehr als 100 Personen untersagt, doch auch viele kleinere Veranstaltungen werden abgesagt oder verschoben. Einen immer wieder aktualisierten Überblick zu den Absagen und Schließungen in Friedrichshafen finden Sie hier.