Friedrichshafen Vier Verletzte nach Zusammenstoß auf der B 31

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 31 in Friedrichshafen sind am Montagnachmittag vier Personen verletzt worden. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei mit rund 50.000 Euro. Für gut zwei Stunden war die Straße in Fahrtrichtung Überlingen gesperrt.