Eine positive Stimmung haben die Besucher des Neujahrsempfangs schon beim Eintritt in die gut gefüllte Graf-Burchard-Halle wahrgenommen. Persönlich begrüßt von Bürgermeister Jürgen Stukle und seiner Frau Claudia, fanden sich die Gäste in plaudernden Grüppchen an Stehtischen zusammen, die die Mitglieder des Musikvereins Altheim hergerichtet hatten. Auch eine fünfköpfige Delegation der Partnergemeinde Frick um Gemeindeammann Daniel Suter war extra angereist.

Die schwungvollen Melodien der von Stefan Strecker geführten Kapelle schafften eine gelöste Atmosphäre. Nach zwei Jahren digitaler Neujahrsansprachen sei es geradezu wohltuend, das neue Jahr wieder live im gemeinsamen Austausch zu beginnen, unterstrich Stukle. Er freute sich, dass sein letztjähriger Wunsch in Erfüllung gegangen sei: „das bemerkenswerte Frickinger Miteinander“, wie er es formuliert hatte, baldmöglichst wieder bei unbeschwerten Veranstaltungen und Treffen zu genießen. Als Beispiel nannte er die erste noch pandemiebedingt improvisierte Veranstaltung am Fastnachtsdonnerstag und das dann schon entspanntere Maibaumstellen. Es sei zu spüren gewesen, wie sehr allen diese Zusammenkünfte gefehlt hätten. Aufmunternd-positiv bezeichnete Stukle die Expertennachricht von dem Ende der pandemischen Lage. Das Virus bleibe, aber die Menschen hätten gelernt, damit umzugehen.

Nach 20 Jahren gab Eugen Trinler, hier mit seiner Frau Elisabeth, den Vorsitz des Herbstmarktausschusses ab. | Bild: Martina Wolters

Jürgen Stukle sprach von vielen offenen Fragen und Herausforderungen für 2023 und ließ den Krieg Russlands gegen die Ukraine nicht unerwähnt. Der Bürgermeister führte die große Hilfsbereitschaft für die geflüchteten Menschen an. Er sah sie als wichtige Zeichen der Solidarität. Für alle seien die Folgen von Krieg und Krisen zu spüren. „Und ja, die Zeiten unbeschwerten Miteinanders werden schwieriger“, räumte Stukle ein. Für ein friedvolles Zusammenleben sei es aber unerlässlich.

Bodenseekreis Fünf Jahre Waldrappe am Bodensee. Ruiniert der Klimawandel jetzt das Projekt? Das könnte Sie auch interessieren

Trotz aller berechtigten Sorge wünschte sich der Frickinger Bürgermeister „etwas mehr Gelassenheit, Ruhe, Zuversicht und Mut“ anstelle von „manch Unzufriedenheit, manch schneller Kritik und Nörgelei“, die auf einem vergleichsweisen hohen Niveau stattfinde. Er bedankte sich bei allen, die bisher schon das Frickinger Miteinander mitgestalten, und nannte stellvertretend unter anderem die rührigen Ehrenamtlichen in den Arbeitsgruppen aus den Pilotprojekten Kommunale Pflegekonferenz und Zukunftswerkstatt.

Jürgen Stukle (links) und Johann Thum vom DRK Salemertal (rechts) ehrten mehrfache Blutspender: (von links) Marcel Pfaff, Thomas Feiler, Manfred Sonntag, Markus Baier, Hartmut Heinzelmann, Markus Moser, Manfred Müller, Claudia Knapp, Stefan Kunle, Maria Schwenzig und Martina Buser. | Bild: Martina Wolters

Die von Kulturamtsleiterin Birgit Bergmüller zusammengestellte Fotoschau ließ die wichtigsten lokalpolitischen wie kulturellen Höhepunkte des vergangenen Jahres Revue passieren. Bilder erinnerten an Stukles erfolgreiche Wiederwahl, an Konzerte, Vorträge, Kino und Comedy vor Ort sowie das nachgeholte Herbstmarktjubiläum im September. Fotos erzählten davon, dass Heimatforscher Albert Mayer mit der Heimatmedaille Baden-Württemberg ausgezeichnet worden war oder vom Ausscheiden des langjährigen Grundschulrektors Uwe Götz und der Einführung seiner Nachfolgerin Tina Gutemann.

Langjährige Freundschaft verbindet Jürgen Stukle (li.) und seinen Stellvertreter Walter Städele (re.) mit Daniel Suter aus Frick. | Bild: Martina Wolters

In seinem Schlusswort stellte Walter Städele den Schulhausneubau als wichtigstes Großprojekt 2023 heraus. Der Bürgermeisterstellvertreter rief wie Stukle zu gemeinschaftlichem Handeln auf. „Unser Schicksal hängt nicht von den Sternen ab, sondern von unserem Handeln“, zitierte er William Shakespeare. Neben dem „krisenerprobten Bürgermeister“, wie Städele sagte, und der Fricker Abordnung schloss er auch die Empfangsgäste selbst in seinen Dank mit ein. Die große Gästezahl beim Neujahrsempfang wertete er als Zeichen des Zusammenhalts in der Gemeinde.