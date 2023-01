Bodenseekreis vor 40 Minuten

Fünf Jahre Waldrappen am Bodensee. Ruiniert der Klimawandel jetzt das Projekt?

Das Waldrapp-Team will eine fast ausgestorbene Zugvogelart retten. Doch wegen Klimaveränderungen steht das Vorhaben auch in Überlingen zunehmend auf der Kippe. Was nun?