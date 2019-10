Die Teilnehmerzahl spricht für sich. Insgesamt 482 Sportler gingen beim ersten Frickinger Apfellauf an den Start. Damit können die Initiatoren Josef Baader und Bürgermeister Jürgen Stukle hochzufrieden sein. Ihr Ziel, möglichst viele Menschen und vor allem Familien zu bewegen, ist aufgegangen. Ein 80-jähriger Läufer war genauso mit von der Partie wie die Kids aus Kindergärten und Schule. Spaß an der Bewegung wurde großgeschrieben, aber auch einige ambitionierte Sportler traten radelnd, laufend oder walkend an.

Schon vor dem eigentlichen Startschuss ergab sich ein inspirierendes Bild: Jung und Alt wärmten sich gemeinsam auf. Fachlich angeleitet von Trainerin Martha Lorenz bereiteten die Starter ihren Körper auf die bevorstehenden Anstrengungen vor. Mit einer Schreckschusspistole gab der Bürgermeister dann persönlich jeweils das Signal für die Starts in drei Kategorien. Allein 113 Teilnehmer walkten die Strecke durch die Apfelplantagen. Sogar sechs Frickinger Feuerwehrleute in voller Montur machten sich auf den Weg.

Ein inspirierendes Bild geben die Teilnehmer gleich beim anfänglichen Aufwärmtraining mit Martha Lorenz ab. | Bild: Martina Wolters

Moderator: „Noch nie so viele Nordic Walker gesehen“

„Ich habe schon viele Läufe moderiert, aber noch nie so viele Nordic Walker gesehen“, zeigte sich Moderator Reiner Jäckle von dem Walkerandrang beeindruckt. Dank modernster Technik über RFID-Transponder konnte Jäckle jeden Einzelnen am Ziel namentlich begrüßen. Zuschauer, Fans und Familienangehörige säumten den Start beim Sportzentrum am Aubach und applaudierten den Ankommenden.

Den Ankommenden war bei Erreichen der Ziellinie jeweils ein Applaus der Zuseher sicher. | Bild: Martina Wolters

Andreas Jäger aus Illmensee passierte unter jubelndem Beifall als erster Mountainbiker die Ziellinie. 20 Kilometer und 180 Höhenmeter lagen hinter ihm. Als weibliche Siegerin sicherte sich Radlerin Cordula Reinwald den ersten Platz für die 20-Kilometer-Strecke.

73 Mountainbiker messen sich bei der Sportveranstaltung, die von Josef Baader und Bürgermeister Jürgen Stukle initiiert wurde. | Bild: Martina Wolters

Jose Marugan Pintos von der Salemer Schlossschule schaffte die Zehn-Kilometer-Laufstrecke in 36:19 Minuten, bei den Damen erreichte Svenja Moser aus Pfullendorf als schnellste Frau das Ziel. Der Ravensburger Franz Walter ging am schnellsten über zehn Kilometer, dicht gefolgt von Elisabeth Honnen vom Weildorfer Sportverein.

Bürgermeister Stukle sprach Sportlern wie Helfern seinen Dank aus. Sein „Riesenkompliment“ galt den 76 Kindern aus Kindergärten und Grundschule. Mit ihrem Sponsorenlauf haben sie laut Organisatorin Birgit Bergmüller „mindestens eine vierstellige Spendensumme“ erlaufen. Die genaue Summe, die plus einem Teil der Startgelder in ein Frauenprojekt in Mosambik fließen soll, werde noch gesondert bekannt gegeben. Die angetretenen Familien- und Sportlerteams durften gesondert und gemeinsam auf die Siegertreppchen steigen. Für die Dreier-Teams wie die „Altheimer Turbo-Schnecken“ oder das „Team ohne Namen“ gab es ein Apfelkörble. Für alle anderen Zweit- und Drittplatzierten überreichte Stukle einen Frühstücksgutschein. Die jeweils Ersten bekamen einen gesponserten Liegestuhl.

Die Walker von der Weildorfer Young Go-Gruppe erzielten einige Treppchenplätze. | Bild: Martina Wolters