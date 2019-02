von SK

Der Linzgau-Literatur-Verein (Lilive) startet in sein Jahresprogramm 2019. Los geht es am Sonntag, 17. Februar, 15 Uhr, mit einer Lesung, einem Après Midi, im Alten Schulhaus, Rathausweg 1, in Leustetten. Gelesen wird aus "Wolfskind Traute", einem Tatsachenbericht über das Nachkriegsschicksal eines elternlosen Flüchtlingskindes in Ostpreußen.

Gertraud Groß aus Königsberg war ein solches Kind. "Mit ergreifend klaren Worten und ohne Selbstmitleid erzählt sie von diesen schweren Schicksalsjahren ihrer frühen Kindheit", teilt der Verein mit, der ihren Bericht in deutscher und in russischer Sprache veröffentlicht hat. Daraus lesen werden Ulli von Bennigsen, Vorsitzende Dodo Wartmann und Lilly Heuer. Am Klavier spielt Thomas Blaser. Der Eintritt ist kostenlos. Um Spenden wird gebeten.

Weiter geht es am Mittwoch, 6. März, um 18 Uhr im "Fachwerk 11", Schlossstraße 11, in Salem-Stefansfeld mit Barbara Avato. Am Donnerstag, 21. März, steht die Hauptversammlung des Vereins auf dem Programm. Diese findet laut Mitteilung um 19.30 Uhr im "Löwen" in Leustetten statt. Lilly Heuer gastiert am Mittwoch, 3. April, 18 Uhr, im "Fachwerk 11". Seit 1970 schreibt die aus dem Allgäu stammende und in Frickingen lebende Autorin Kinderbücher.

Am Sonntag, 5. Mai, 11 Uhr, gibt es im Alten Schulhaus eine Matinee mit Musik und Puppentheater. Treffpunkt im "Fachwerk 11" ist wieder am Mittwoch, 5. Juni, 18 Uhr, mit Ulli und Chris von Bennigsen. Barbara Nasterlack ist am Mittwoch, 3. Juli, 18 Uhr, im "Fachwerk 11" zu Gast. Am Sonntag, 11. August, ist eine Matinee im Apfelmuseum in Frickingen geplant – ab 11 Uhr unter dem Motto Lilive und Shanties ÜB. Autorin Jutta Patzel ist am Mittwoch, 4. September, 18 Uhr, im "Fachwerk 11" und Dorothea Neukirchen am Mittwoch, 2. Oktober, um 18 Uhr. Eine Matinee mit der Vereinsvorsitzenden Dodo Wartmann und dem Künstlerinnen-Netzwerk GAM-Y gibt es laut Jahresprogramm am Sonntag, 20. Oktober, um 11 Uhr im Alten Schulhaus.

Am Mittwoch, 6. November, ist Katja Neuser von Oettingen um 18 Uhr im "Fachwerk 11" zu Gast. Und mit einem Vereinsfest am Sonntag, 30. November, um 18 Uhr in der Bauernschänke Fidelius in Beuren findet das Programm seinen Abschluss. Bei den Matineen sind Änderungen vorbehalten, wie der Verein in einem Pressetext mitteilt.