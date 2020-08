2011 wurde der Gemeinde Deggenhausertal nach Begutachtung durch einen Fachausschuss das Prädikat Luftkurort verliehen. Ein Argument mehr dafür, in der Ferienzeit eine Wanderung in der Region zu unternehmen. Bis zu 200 Kilometer ausgeschilderte Wanderwege bieten für jedermann geeignete Strecken durch Wald und Flur.

Franziskusweg für Genusswanderer und Familien

Für ambitionierte, sportliche Wanderer bietet der Premiumwanderweg „Bergtour Höchsten“ mit einer Länge von fast 17 Kilometern und einem Höhenunterschied von 512 Metern eine anspruchsvolle Tour. Der besinnliche Franziskusweg mit seinen knapp sieben Kilometern ist für Genusswanderer und Familien mit Kindern die passende Alternative.

Der Wanderweg ist mit Bildstöcken gestaltet, nach dem Lied „Sonnengesang“ des Franz von Assisi. Der „Sonnengesang“ ist seine berühmteste Dichtung, eine Lobpreisung des Schöpfers. Die Wanderzeit beträgt zwischen 1,5 und zwei Stunden, Start ist am Tschasarteter Platz in Wittenhofen.

Das Deggenhausertal ist ein wahres Wanderparadies, hier ein Bild des Franziskusweges. Ob gemütlich spazieren gehen, besinnliches Wandern oder sportliche Herausforderung, hier finden Groß und Klein die passenden Wege zur gewünschten Entspannung. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Schaukelweg bietet Spaß für Groß und Klein

Ein weiterer schöner Weg, besonders für Familien, ist der vom Förderverein gestaltete und betreute fünf Kilometer lange Schaukelweg zwischen Roggenbeuren und Urnau. An den 14 Schaukel-Stationen kann man auf vielfältige Art Spaß haben: Auf traditionellen, in Vergessenheit geratenen oder modernen Varianten können Kinder wie Erwachsene wippen und hin und her schwingen. Am Weg wurde im Frühjahr ein Feldfruchtsortengarten neu angelegt, der lehrreiche Informationen für Jung und Alt bereithält.

Siegfried Kopp, Vorsitzender des Fördervereins Deggenhausertal, beim neu angelegten Feldfruchtsortengarten am Schaukelweg zwischen Roggenbeuren und Urnau. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Vielfältiges gastronomisches Angebot in der Region

Bei vielen Wegen bieten sich bei entsprechendem Wetter traumhafte Aussichten auf das Tal, den Bodensee und bis hin zur Alpenkette. Es braucht jedoch nicht immer den Blick in die Ferne, um die Schönheit der Landschaft zu erfahren. So abwechslungsreich die Landschaft ist, so vielfältig ist auch die lokale Gastronomie. Vom Vesperstüble bis zum Gourmetrestaurant gibt es ein breit gefächertes Angebot.

Eine Wanderbroschüre ist im Rathaus in Wittenhofen zu erwerben. Weitere Informationen zu Freizeit und Tourismus gibt es im auf der Internetseite der Gemeinde.