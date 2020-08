Eine Schnitzeljagd, oder auch Schnipseljagd, ist ein Abenteuerspiel, bei dem es gilt, über eine gewisse Strecke hinweg Hinweisen zu folgen und so die richtige Fährte zum Ziel zu finden. Also genau das Richtige, um die Region mit dem Fahrrad neu zu entdecken.

Zusammen mit der Initiative Radkultur des Landes hat sich der Bodenseekreis die Radschnitzeljagd ausgedacht. Bei dieser Fahrrad-Rallye kann man auf insgesamt fünf vielseitigen Routen spannende Ausflugsziele und neue Fahrradstrecken im Bodenseekreis entdecken.

Route 5 startet am Rathaus in Bermatingen

Startpunkt der Route 5, der Auenland-Fahrt, ist am Rathaus in Bermatingen. Auf dem dortigen Sta­ti­ons­schild befin­det sich der Schnip­sel, der den nächs­ten Weg­punkt ver­rät, außerdem noch ein Stre­cken­ver­laufs­plan sowie ein Teil eines vier­stel­li­gen Geheim­co­des, aus dem man am Ende der Route ein Lösungs­wort bil­den kann. Wer bis 31. Oktober am Radschnitzeljagd-Gewinnspiel teilnimmt, kann Preise gewinnen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Stationschilder der Radschnitzeljagd weisen einem nicht den Weg, sondern bieten auch Wissenswertes. | Bild: Jan Manuel Heß

45 Kilometer lange Tour auf familienfreundlichen Wegen

Die rund 45 Kilometer lange Tour folgt dem ausgeschilderten Radwegnetz des Bodenseekreises und verläuft dabei überwiegend auf familienfreundlichen Wegen und dauert etwa drei bis vier Stunden. Auf der richtigen Route zu bleiben, ist spielend leicht: Einfach der Fahrradwegweisung der entsprechenden Tour folgen, dann kommt man sicher ans Ziel. Von Bermatingen geht es nach Uhldingen-Mühlhofen, wo der zweite Hinweis wartet. Die Fahr­wege sind lediglich eine Emp­feh­lung, wer eine andere Route kennt, dem steht es frei, seinen Stre­cke­n­ab­schnitt zum nächs­ten Weg­punkt selbst zu wählen.

Routen können auch in Teilstrecken abgeradelt werden

Und wenn man mal nicht alle Stationen schaffen sollte, macht das auch nichts, denn das Tempo bestimmt jeder selbst. Wen also das Jagdfieber so richtig packt, der kann alle Routen, von denen es insgesamt fünf gibt, über den Aktionszeitraum verteilt abfahren oder aber nur eine Route in Angriff nehmen. Und natürlich ist es völlig in Ordnung, eine Route in mehreren Abschnitten zu bewältigen.

Informationen im Internet:

www.radkultur-bw.de