Einschlägige Hymnen singend war die erste Damenmannschaft des Sportvereins Deggenhausertal (SVD) auf dem Traktor unterwegs. Ihr Ziel: der Rathausplatz in Wittenhofen, wo es auf dem Balkon des Feuerwehrgerätehauses einen offiziellen Empfang der Gemeinde für die Fußballerinnen und das Trainerteam gab.

Auf dem Anhänger eines Traktors fuhr die Siegermannschaft durchs Dorf, damit jeder den Erfolg mitfeiern konnte. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Bereits drei Spieltage vor Ende der Saison hatte das Team um das Trainergespann Willi Prosen und Markus Mecking die Meisterschaft in der Verbandsliga Südbaden und damit den Aufstieg in die Frauenfußball-Oberliga Baden-Württemberg geschafft. Das ist die höchste Spielklasse für Frauen im Ländle. Bürgermeister Fabian Meschenmoser erinnerte daran, dass das 2009 begründete Team im Jahr 2016 von der Bezirks- in die Landesliga aufgestiegen ist, im Jahr 2019 von der Landes- in die Verbandsliga und nun in der höchsten Spielklasse für Frauen im Land spielen wird.

Die Saison In der Saison 2021/2022 hat das Team ein Spiel verloren und eines unentschieden gespielt. Das letzte Spiel am Samstag zuhause gegen Gengenach gewannen die Fußballerinnen des SV Deggenhausertal mit 3:1. Janina Friese und Teresa Prosen schossen die Tore, Sophia Fischer traf für die Gäste. Torschützenkönigin mit 21 Treffern ist Annika Rößler, die in der Rückrunde verletzungsbedingt nicht antreten konnte. Die Damen sicherten sich Platz 1 der Verbandsliga Südbaden mit 49 Punkten und einem Torverhältnis von 70:21.

„Aushängeschild für das Deggenhausertal“

„Das Team ist ein Aushängeschild für das Deggenhausertal und wird unsere Region bis in den Stuttgarter Raum noch mehr bekannt machen“, sagte der Bürgermeister und hieß die Mannschaft auf der Terrasse willkommen. Für das Spielführerinnen-Duo Corinna Knisel und Alexandra Rößler ist der Aufstieg in die Oberliga schon ein Stück weit überraschend. „Wir haben uns als Team ausgezeichnet und so richtig hat wohl niemand mit dem Aufstieg gerechnet. Das ist schon eine kleine Sensation fürs Deggenhausertal“, sagte Knisel. Und Rößler ergänzte: „Wir haben den Aufstieg als Team geschafft. In der Oberliga wird es gewiss sehr aufregend, aber wenn wir weiterhin als Team auftreten, können wir auch in der Oberliga bestehen.“

Das Spielführer-Duo: Corinna Knisel (links) und Alexandra Rößler. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Für Willi Prosen und Markus Mecking war das Saisonziel die Meisterschaft. „Bereits in der vergangenen Saison waren wir beim coronabedingten Abbruch Tabellenführer und das hat uns Zuversicht gegeben und der Spirit der Mannschaft hat uns jetzt überzeugt“, sagte Prosen. „Als wir das letzte Auswärtsspiel gegen Gengenbach, unserem größten Mitbewerber, unentschieden gespielt haben, war für mich klar, dass wir Meister werden“, ergänzte Mecking. Die Mannschaft sei ein Team und hätte besondere Qualitäten.

Die Trainer: Markus Mecking (links) und Willi Prosen. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Ziel lautet Klassenerhalt

Und für die Oberliga? „Talent gewinnt Spiel und Team gewinnt Meisterschaft“, sagte Prosen. Der Vereinsvorsitzende Benedikt Caspari attestierte der ersten Damenmannschaft eine unglaubliche Teamleistung und dass sie insgesamt eine tolle Einheit bilden. „Den Aufstieg haben wir vor zwei, drei Jahren nicht erwartet. Aber es ist wohl ein logischer Schritt, der die sportliche Entwicklung des Teams zeigt.“ Jetzt gelte es, die Oberliga kennenzulernen, sich zu bewähren und in der Qualität einen weiteren Schritt nach vorne zu tun. Ziel sei es, den Klassenerhalt in der Oberliga möglichst im Mittelfeld der Tabelle zu schaffen.