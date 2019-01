Ein liebevoll geschmückter kleiner Tisch mit einem kleinen Bäumchen, Telefon, Geschenken, Gitarre und Glittzerzeug steht gewissermaßen im Schaufenster des Rathauses in Wittenhofen. Das Engelchen dahinter, Talina Herzlich (Manuela Redlich), sprüht vor Kreativität, Enthusiasmus, Einfühlungsvermögen und Liebe zu den Menschen. Es ist Humor-Sprechstunde.

Beitrag für eine glückliche Gemeinde

"Das ist mein Beitrag für eine glückliche und zufriedene Gemeinde Deggenhausertal", sagt Talina, die die Rathaus-Besucher empfängt. Es gehe ihr um ein kleines Lächeln und das jeder etwas lustiges, positives mit auf den Weg für den Tag mitnimmt. So wie bei Rut Mecking-Eisele. Die lässt sich gerne in ein Gespräch mit Talina verwickeln. Sie hat einen ganz besonderen Wunsch, den sich die Gemeindeclownin auf einen Wunschstern notiert und der hoffentlich in Erfüllung gehen wird.

Ein fröhliches Treffen im "Schaufenster" des Rathauses; bei der Humorsprechstunde hat Rut Mecking-Eisele (rechts) einen ganz speziellen Wunsch und Talina wird versuchen, ihn zu erfüllen. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Die Familie Kleemann vom Höchsten war schon da und hat gemeinsam mit Talina ein Lied im Foyer des Rathauses erklingen lassen. "Bist du der gemeindeeigene Schutzengel?", fragt Detlef Koch, der für die Gemeinde die Baumpflege erledigt. Nach seinen Wünschen befragt, meint er, er sei eher bescheiden und wünsche sich nur Gesundheit.

Er stellt fest, dass der Baum auf dem Tisch von Talina etwas schräg gewachsen sei, aber sich gut als "Bäumle to go" eigne – nur einen Namen müsste der Baum noch bekommen. Uwe Tobey aus dem Tal hat es recht eilig, dennoch lässt er sich gerne von Talina einfangen und schmettert aus voller Brust ein Lied.

Ortsbaumeisterin Karin Schukat (von links), Baumpfleger Detlef Koch aus Überlingen und Talina (Manuela Redlich) sinnieren über einen möglichen Namen für das Bäumchen auf Talinas Humor-Sprechstundentisch. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Gemeindeclown einmalig in Region

"Vor 20 Jahren hat noch keiner Klinikclowns gebraucht, vor zehn Jahren keiner Clowns in Seniorenheimen. Aber seit sieben Jahren gibt es jetzt einen Gemeindeclown in Deggenhausertal", erinnert sich Talina und ergänzt, dass es in der Region bisher nur sie als Gemeindeclownin gebe. Mit ihrer Idee einer Humor-Sprechstunde im Rathaus hat sie bei Bürgermeister Fabian Meschenmoser offene Türen eingerannt. Und tatsächlich lassen sich alle Besucher im Rathaus individuell und ihren Bedürfnissen entsprechend gerne einbeziehen.

Die Humor-Sprechstunden finden einmal im Monat am Donnerstag zwischen 8.30 und 12 Uhr statt.