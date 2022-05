Die Corona-Pandemie hat Urlauber in den vergangenen beiden Jahren ausgebremst. Flüge wurden gestrichen, Reisebeschränkungen und Quarantäneregeln erschwerten die Einreise in viele Länder. Inzwischen sind Reisen fast überall auf der Welt wieder möglich. Die Nachfrage ist laut Reiseveranstaltern groß. Auch der Flughafenverband sieht eine Erholung der Passagierzahlen.

Zahlen im ersten Quartal Das erste Quartal lag laut Bodensee-Airport coronabedingt noch unter der ursprünglichen Planung, da viele Fluggesellschaften das Flugprogramm reduziert hatten und auch schlechter ausgelastet waren. Das sei erwartet worden. Für Januar 2022 gibt der Flughafen insgesamt (Charter- und Linienverkehr) 8106 Passagiere an. Im Februar lag die Zahl der Passagiere bei 8395 und stieg im März auf 11.581.

Macht sich die Reiselust auch bei den Menschen in der Bodenseeregion bemerkbar? Beim Bodensee-Airport hatte man sich Anfang des Jahres mit Blick auf 2022 zuversichtlich geäußert: Man gehe von einer stabilen Erholung des Touristikverkehrs aus. Mit dem Wegfall der meisten Reisebeschränkungen – Ende März – zog die Nachfrage tatsächlich spürbar an, bestätigt Flughafen-Sprecher Bernd Behrend jetzt auf Nachfrage. Die erhoffte Erholung sei ab etwa Ostern eingetreten.

Flughafen-Pressesprecher Bernd Behrend | Bild: Benjamin Schmidt

Im Urlauberverkehr macht sich seinen Angaben zufolge nach zwei Jahren Pandemie definitiv ein Nachholbedarf bemerkbar. „Der Geschäftsreiseverkehr ist aufgrund anderer Faktoren, China-Lockdown, Ukraine-Krieg und Lieferketten, aber noch zurückhaltend“, betont er. Hier werde eine Erholung wahrscheinlich erst nach den Sommerferien eintreten.

Zuletzt waren am Bodensee-Airport vor allem Flüge nach Palma de Mallorca, Kreta, Antalya und Skopje gefragt. Palma und Kreta stünden auch in den anstehenden Pfingstferien ganz oben auf der Wunschliste. Tui habe die Heraklion-Flüge aufgrund der Nachfrage bereits vorgezogen. „Ursprünglich war Juli geplant, jetzt beginnen die Flüge schon zu Beginn der Pfingstferien“, so der Flughafen-Sprecher.

Es gibt auch noch Tickets für Kurzentschlossene

Auch Kurzentschlossene würden jetzt noch Flugtickets ab Friedrichshafen bekommen, wobei die Ferientermine natürlich besonders begehrt seien. Und wie sieht es in den Reisebüros aus? Macht sich dort mit Blick auf Pfingst- und Sommerferien bereits eine große Nachfrage nach Reisen bemerkbar? „Ja, auf alle Fälle“, sagt Monika Gindele vom Reisebüro Gindele Reisen in Friedrichshafen.

Monika Gindele vom Friedrichshafener Reisebüro Gindele Reisen | Bild: Anette Bengelsdorf

Nach zwei Jahren Corona sei ein großer Nachholbedarf erkennbar, in und außerhalb der Ferien. Heike Zander, Büroleiterin beim Reiseland in Friedrichshafen, sagt: „Wir haben gut zu tun und spüren, dass die Leute wieder mutiger werden.“ Auf dem Vor-Corona-Niveau sei man noch nicht wieder angekommen, betont sie, für den Sommer erwarte man aber starke Zuwächse.

Heike Zander von Reiseland im Bodenseecenter. | Bild: Andrea Fritz

An den Wunsch-Urlaubszielen hat sich hingegen wenig geändert, so Heike Zander. Ihre Kunden fliegen besonders gern von Friedrichshafen ab, daher sind Griechenland, Spanien und die Türkei beliebte Ziele. Aber auch Fernreisen stehen wieder verstärkt auf dem Programm – unter anderem Amerika sei da gefragt.

Wer sich einen guten Preis sichern will, sollte sich beeilen

Laut Monika Gindele sind die europäischen Länder momentan bei der Planung noch am einfachsten. In einigen weiter entfernten Destinationen würde es teilweise noch verschärfte Einreisebestimmungen geben, etwa in Thailand. Besonders nachgefragt sind auch ihren Angaben zufolge Spanien, Griechenland und die Türkei. Aber auch Länder wie Bulgarien oder die Kapverden. Wer sich einen guten Preis sichern will, sollte sich auf alle Fälle beeilen, rät Monika Gindele.