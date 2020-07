„Der SV Bermatingen hat in gesamtgesellschaftlicher Verantwortung umgehend gehandelt und sofort alle erforderlichen Schritte unternommen um die mögliche Weiterverbreitung des Virus bestmöglich zu unterbinden“, gibt der SVB-Vorsitzende Klaus Gommeringer bekannt. Die für das Wochenende angesetzten Freundschaftsspiele der A-Jugend sowie der SVB-Reserve sowie das Testspiel der ersten Mannschaft seien umgehend abgesetzt worden.

Darüber hinaus habe man den Südbadischen Fußballverband und den Bezirksvorsitzenden des Bezirks Bodensee über die Sachlage informiert, so Gommeringer. Der Verein befand sich mitten in den Vorbereitungen auf den Rundenstart in der Bezirksliga Bodensee am 22. August.

Testspiel mit Verein aus Konstanz liegt eine Woche zurück

Da bereits vor einer Woche ein Testspiel mit dem Türkischen SV Konstanz stattfand, sei dieser pflicht- und verantwortungsgemäß unterrichtet worden, ebenso wie das dort leitende Schiedsrichtergespann. Darüber hinaus versichert der Vorstand, dass Verein und Spieler vollumfänglich mit den Behörden und dem Gesundheitsamt des Bodenseekreises kooperieren, wie in einer auf Facebook veröffentlichten Erklärung des SVB zu lesen ist.

Umfangreiche Testreihen im Umfeld des erkrankten Spielers

Dem positiv getesteten Spieler gehe es mittlerweile wieder weit besser. Er befinde sich bereits in behördlich angeordneter Quarantäne und es fänden derzeit umfangreiche Testreihen im Umfeld des erkrankten Spielers durch das Gesundheitsamt statt.

Dokumentation des Trainings- und Spielbetriebs erleichtert Kontaktsuche

Dabei kam dem Verein nach dessen Angaben die umfangreiche Dokumentation des Trainings- und Spielbetriebs im Rahmen des aufgestellten Hygienekonzepts zugute. Diese sei dem Gesundheitsamt zur Verfügung gestellt worden und erleichtere die Arbeit sowie die Suche nach möglichen Kontakten und potenziellen Infektionsketten.