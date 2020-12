Dass die Stadthalle bei der Ballettaufführung beleuchtet und beheizt ist, dass die WC-Spülung in der Tagespflege oder die Lüftung im Hallenbad funktioniert, hier eine Wasserenthärtungsanlage eingebaut, dort die Rauchwarnmeldeanlage gewartet wird – Matthias Bartknecht hat seinen Anteil daran. Er wirkt im Hintergrund für die Nutzer der Einrichtungen. Bartknecht ist seit 2013 Facility Manager bei der Stadt Pfullendorf und das Gebäudemanagement sein Hauptaufgabengebiet. Rund 70 städtische und spitälische Gebäude in der Stadt und den Ortsteilen sind unter seinen Fittichen: Schulen, Kindergärten, Rathäuser, Dorfgemeinschaftshäuser… Unterstützt wird er dabei von zehn Hausmeistern.

Umfangreiche Aufgaben

Neben dem Facility Manager sind auch die Hausmeister und das Reinigungspersonal eingebunden, wenn es um Nutzung und Betrieb der städtischen Gebäude – hier die Stadthalle – geht. | Bild: Johanson, Kirsten

Der 37-jährige prüft die Abfallrechnungen der städtischen Liegenschaften, organisiert in Corona-Zeiten das Aufstellen von Spuckschutzwänden oder Desinfektionsmittelspendern, beschäftigt sich mit Arbeits- und Brandschutz. Die Erneuerung der Beleuchtung in der Sporthalle am Jakobsweg lief 2019 beispielsweise unter seiner Federführung. Am Anfang wurden Gespräch mit Vereinen geführt, um deren Bedürfnisse auszuloten. Dann hat Bartknecht Angebote eingeholt, nach der Bemusterung eine Vorauswahl getroffen, diese dem Gemeinderat präsentiert, einen Förderantrag gestellt und schließlich den Einbau der Beleuchtung überwacht.

2006 nach Berlin zum studieren

Matthias Bartknecht (links) mit Bademeister Markus Eggerl im Hallenbad. | Bild: Johanson, Kirsten

Nach dem Zivildienst studierte er zunächst Gebäudetechnik und Gebäudeklimatechnik an der Fachhochschule in Biberach. Im dritten Semester machte er Bekanntschaft mit dem Fach Facility Management. Das hat ihm so gut gefallen, dass er seinen Dozenten fragte, ob es einen solchen Studiengang gebe. Die einzigen Anbieter waren damals Sigmaringen, Gelsenkirchen und Berlin. Und so zog der in Ravensburg aufgewachsene Bartknecht 2006 nach Berlin, wo er zehn Semester blieb, um zunächst den Bachelor und danach noch den Master of Science zu machen. Der technische Teil des Studiums fand an der Beuth Hochschule für Technik statt, der Wirtschaftsteil an der Hochschule für Technik und Wirtschaft.

Facility Manager Facility ist ein englischer Begriff und bedeutet: Ausstattung, Einrichtung, Infrastruktur eines Unternehmens oder Gebäudes. Das Facility Management beinhaltet neben dem Gebäudemanagement noch viele weitere Sparten, darunter die Konzeption und Durchführung von Bauprojekten und Wettbewerben, das Ausschreiben und Vergeben von Bauleistungen, die Vermarktung von Objekten und Flächen, die Überwachung von Umbau und Sanierung bis hin zum Abbruch und Verwerten von Objekten.

„Im Nebenjob habe ich in einem Planungsbüro für technische Gebäudeausrüstung gearbeitet. Das Praxissemester habe ich in München bei einem Dienstleister für den Chiphersteller Infineon verbracht.“ Dort hat der Facility Manager dafür zu sorgen, dass vom Serverraum über das Catering und den Firmen-Kindergarten bis hin zum Fitnessstudio für die Mitarbeiter alles reibungslos funktioniert.

Abwechslungsreicher Beruf

Auch die Aussegnungshalle auf dem städtischen Friedhof gehört zu den rund 70 Gebäuden, die der Facility Manager betreut. | Bild: Johanson, Kirsten

Wer einen Beruf anstrebt wie Matthias Bartknecht, sollte sowohl Interesse an Technik, als auch an Wirtschaft mitbringen. „Ein Kollege hat mal gesagt, Facility Management ist wie das Jonglieren mit 20 Bällen gleichzeitig“, beschreibt Bartknecht seinen abwechslungsreichen Job.