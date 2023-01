Manchmal sind es nur leere Chipstüten, an anderen Tagen Zigarettenstummel und Glasscherben: Unbekannte hinterlassen beinahe wöchentlich jede Menge Müll auf dem Gelände des Waldkindergartens in Uhldingen-Mühlhofen. Für die Erzieher und Eltern ist das ärgerlich – zum einen kostet es jede Menge Arbeit, bis der Müll weggeräumt ist, zum anderen können gerade Zigarettenstummel und Scherben für Kleinkinder gefährlich sein.

„Bitte nehmen Sie Rücksicht“ steht auf einem Schild, das das Gelände des Waldkindergartens kennzeichnet. Doch viele Besucher halten sich nicht an die Bitte – sie hinterlassen beispielsweise jede Menge Müll. | Bild: Mona Lippisch

„Gerade die Zweijährigen in unserer Spielgruppe nehmen Vieles in den Mund. Nicht auszudenken, wenn da mal eine Scherbe dabei wäre“, sagt Erzieherin Corina Schnell. Glücklicherweise sei bisher in dieser Hinsicht noch nichts passiert. Das allein ist aber der Arbeit der Pädagogen zu verdanken. „Jeden Morgen, bevor die Kinder kommen, schauen wir uns das Gelände gründlich an und räumen den Müll weg“, erklärt Schnell.

Nicht nur Müll, sondern auch Vandalismus

Scherben, Zigaretten und Co. sind nicht das Einzige, was den Mitarbeitern und Eltern des Kindergartens Sorgen bereitet. Es ist auch der Vandalismus. An einem Tag sind es Bänke, die über Stock und Stein tief mit in den Wald geschleppt und erst Tage später gefunden werden. Mal sind es Kratzer am Container des Kindergartens oder Kisten, die herumgeschmissen werden.

Kisten liegen verstreut vor dem Container des Waldkindergartens. Die Erzieher vermuten, dass junge Menschen mithilfe der Kisten auf den Container klettern wollten. | Bild: Waldkindergarten Uhldingen-Mühlhofen

Jüngst zerstörten Unbekannte die Holzgarderobe der Spielgruppe, die ein Vater liebevoll zusammengeschreinert hatte. Sie war direkt neben dem Container aufgebaut und wurde im Sommerhalbjahr dafür genutzt, um die Jacken der Kinder aufzuhängen. „Vor einigen Tagen kamen wir morgens hier an und die Garderobe lag abgerissen auf dem Waldboden. Ich weiß nicht, warum Menschen so etwas machen“, sagt Erzieherin Schnell.

Die heruntergerissene Garderobe liegt auf dem Waldboden. Der Vater eines Kindergartenkindes hatte die Holzgarderobe vor etwa zwei Jahren liebevoll zusammengeschreinert. | Bild: Waldkindergarten Uhldingen-Mühlhofen

Neben der kaputten Garderobe wurden auch Bänke verschoben und der Container des Kindergartens zerkratzt. Über diese zerstörerischen Handlungen ist auch Marcel Lamer, Vater des dreijährigen Max, verärgert. „Es verursacht Kosten und bedeutet Zeitaufwand für uns Eltern“, sagt er.

Meersburg Tiefe Furchen im Fußballrasen: Waren Quadfahrer unerlaubt auf dem Sportplatz in Meersburg unterwegs? Das könnte Sie auch interessieren

Etwa 3000 Euro Schaden im vergangenen Jahr

Denn die Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen unterstütze den Kindergarten zwar bei größeren Investitionen und bei den Personalkosten, doch als eingetragener Verein wird ein großer Teil auch über die Mitglieder getragen – die Eltern. Nach Schätzungen von Lamer, der im Vorstand des Kindergartens für die Finanzen zuständig ist, sind 2022 allein durch Vandalismus Schäden in Höhe von etwa 3000 Euro entstanden.

Das sagt die Polizei zum Fall Die Tat im Waldkindergarten Uhldingen-Mühlhofen wurde beim Polizeirevier Überlingen angezeigt, die Beamten dort ermitteln wegen Sachbeschädigung. Das gibt Daniela Baier, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Ravensburg, bekannt. Unbekannte haben im Zeitraum zwischen dem 13. Januar und dem 16. Januar die Garderobe, Container und Plastikkisten beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 500 Euro. Zum Waldkindergarten Der Waldkindergarten Uhldingen-Mühlhofen befindet sich in Oberuhldingen am Ende der Straße Am Roggersberg in Richtung Wald. Er besteht aus einer Spielgruppe mit maximal acht Kindern und einer Kindergartengruppe mit maximal 20 Kindern. Betreut werden die Kleinen von Leiter Jakob Lingerfelt und fünf weiteren Erziehern. Informationen gibt es per Mail an waldkiga@googlemail.com oder hier

Abgesehen von den Kosten sei es auch Aufgabe der Eltern, die beschädigten Utensilien wieder instand zu setzen. „Wir kümmern uns um die Reparaturen und schauen, dass wir Kaputtes ersetzen“, erzählt Lamer und ergänzt: „Es ist jedes Mal super ärgerlich, wenn wir bemerken, was schon wieder alles zerstört wurde.“

Für die Kleinen der Kindergartengruppe gibt es eine große Holzhütte. Hier halten sich die Kinder aber nur selten auf, beispielsweise im Winter beim Essen. | Bild: Mona Lippisch

Alles ins Haus zu räumen, kommt nicht in Frage

Doch was tun, um Vandalismus vorzubeugen? Eine Antwort auf diese Frage hat Lamer nicht. Wie er berichtet, räumt der Kindergarten schon alle kleineren Gegenstände täglich ins Haus. „Auch noch die schweren Holztische und Bänke nach drinnen zu stellen – das ist nicht möglich und dafür reicht der Platz auch nicht aus“, sagt er.

Der Waldkindergarten Uhldingen-Mühlhofen besteht aus einer Spielgruppe mit maximal acht Kindern und einem Kindergarten mit bis zu 20 Kindern. | Bild: Mona Lippisch

Dem engagierten Vater ist auch klar, dass der Platz rund um den Waldkindergarten öffentlich zugänglich ist. Wenn sich Menschen dort für ein Picknick niederlassen, hat er nur eine Bitte: „Den Müll mitnehmen und nichts kaputt machen.“ Sollte doch einmal etwas beschädigt werden, könne man dem Kindergarten eine Spende hinterlassen, im Postfach 1261 am Edeka-Getränkemarkt in Uhldingen-Mühlhofen. „Das geht auch anonym“, betont Lamer.