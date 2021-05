Eine Frau war am Dienstag gegen 16.45 Uhr mit ihrem Mercedes auf der Hauptstraße in Mühlhofen in Richtung Oberuhldingen unterwegs. Wie die Einsatzkräfte vor Ort berichteten, verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, nachdem sie die Bahnunterführung und die Kreuzung Kirchstraße passiert hatte.

Helikopter brachte Frau ins Krankenhaus

In der Folge kippte ihr Mercedes auf das Dach und stieß mit einem geparkten BMW zusammen. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit einem Helikopter in ein Krankenhaus transportiert werden. An beiden Fahrzeugen entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden, so eine erste Schätzung der Einsatzkräfte.

Die Unfallursache ist noch unklar. Ein geparkter BMW wurde ebenfalls beschädigt. | Bild: Jäckle, Reiner