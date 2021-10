Auf der L 201 zwischen Unteruhldingen und Meersburg ist am Freitagnachmittag ein Bus von der Fahrbahn abgekommen. Der Fahrer und zwei weitere Insassen seien mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, sagt Matthias Rieger, organisatorischer Leiter DRK-Rettungsdienst, am Unfallort in Höhe Gehauweg: „Aber nur zur Vorsorge, weil sie von dem Unfall einen Schreck hatten und das ein wenig aufs Herz ging.“

Auch die Feuerwehr Meersburg ist am Unfallort und kümmert sich um den verunfallten Bus. | Bild: Lippisch, Mona

Die anderen sieben Insassen wurden vom DRK an den Busbahnhof Uhldingen-Mühlhofen gebracht, „damit sie ihre Reise fortsetzen können“. Laut Rieger sind keine weiteren Verletzungen zu beklagen. Die Polizei ist mit der Unfallaufnahme beschäftigt, zum Beispiel wird der Fahrtenschreiber im Bus kontrolliert. Auch die Feuerwehr Meersburg ist im Einsatz.

Der Fahrtenschreiber speichert Daten wie die Geschwindigkeit des Busses. „Das könnte Hinweise auf den Unfallhergang geben“, erklärt Polizist Bastian Brand, der diese Aufgabe übernahm. Die Straße wird voraussichtlich noch mehrere Stunden gesperrt sein.

Polizist Bastian Brand kümmert sich um den Fahrtenschreiber. | Bild: Lippisch, Mona

Die Deutsche Bahn ist zuständig für die Bergung. „Wir schleppen den Bus in unseren Betrieb nach Friedrichshafen und dort schauen wir ihn an“, sagt Valentin Baun von der DB, der mit einem weiteren Kollegen für das Abschleppen zuständig ist. „Aber noch ist die Polizei im Einsatz.“ Das Abschleppen des Busses sei laut Baun auch in seinem aktuellen Zustand möglich. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 70 000 Euro.

Ein Auto wurde ebenfalls beschädigt. Es handelt sich um das Fahrzeug einer Familie aus Sachsen-Anhalt, die 14 Tage Urlaub am Bodensee gemacht hat. „Wir machen hier Urlaub und müssen eigentlich morgen heim. Verwandtschaft holt uns morgen ab. Das konnten wir sicherstellen“, erklärte sie vor Ort. Das Auto, ein Mercedes, sei erst drei Wochen alt und jetzt nicht mehr fahrbereit. Es muss abgeschleppt werden.

Valentin Baun von der DB inspiziert den Bus. | Bild: Lippisch, Mona