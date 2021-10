Überlingen vor 3 Stunden

Betrunkener Radfahrer fällt Polizei auf, weil er Helm falsch herum trägt

Polizeibeamte des Polizeireviers Überlingen hielten am Samstagabend um 22.30 Uhr bei Verkehrskontrollen an der Mühlenstraße unter anderem auch einen Fahrradfahrer an.