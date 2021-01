Ein Fußgänger im Mündungsbereich der Seefelder Aach in Unteruhldingen blickte besorgt auf eine Absperrung am Spazierweg: „Noch so ein Tag, und wir brauchen Sandsäcke.“

Im obersten Teilort der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen, in Mühlhofen, wären Sandsäcke bereits nötig gewesen. Dort schwemmte es Wasser von einem angrenzenden Acker in den Keller eines Wohnhauses in der Hallendorfer Straße. Die Feuerwehr rückte aus und pumpte den Keller leer.

Video: Hilser, Stefan

Direkt nebenan fließt die Aach. Zwei Männer der Freiwilligen Feuerwehr blickten auf das Stauwehr, über das das Wasser wuchtig in die Tiefe schießt. Die Schneeschmelze, verbunden mit kräftigem Regen, lassen den Wasserpegel stark anschwellen.

Region Der Schnee ist geschmolzen, jetzt kommt das Hochwasser – so ist die Lage in der Region Das könnte Sie auch interessieren

Banger Blick nach Oberuhldingen

Einer der Wehrmänner verweist auf den tiefer liegenden Ortsteil Oberuhldingen, wo das Wasser der eigentlich zahmen Aach bedrohlich nahe an die Wohnhäuser heranreicht. Zwischen Brücke und Wasserspiegel in Oberuhldingen ist noch gut einen Meter Platz. Wenn der Wasserspiegel steigt, in Verbindung mit angeschwemmtem Holz, könnte es übers Wochenende kritisch werden.

Bachaufwärts betrachtet, sah es am Freitag gegen 16 Uhr in Oberuhldingen so aus:

Eine Frau fotografiert die Seefelder Aach in Oberuhldingen. Soeben wurde hier ein Baumstamm von etwa 25 Zentimetern Durchmesser durchgeschwemmt. | Bild: Hilser, Stefan

Und hier noch ein Bild, an der selben Brücke in Oberuhldingen, bachabwärts betrachtet:

Sehr viel Luft ist hier nicht mehr, die Wohnhäuser an der Aach in Oberuhldingen sind hier massiv von Hochwasser bedroht. Das Bild zeigt die Brücke über die Seefelder Aach. | Bild: Hilser, Stefan

Wie ist die Lage in Unteruhldingen?

Normalerweise ein zahmer Bach, entwickelt sich Aach durch das vom Oberen Linzgau herabschießende Schmelzwasser zu einem reißenden Fluss.

unteruhldingen | Bild: Hilser, Stefan

Seine Mündung als Seefelder Aach liegt in einer natürlichen Riedlandschaft, der Bodensee hat ohnehin noch jede Menge Luft nach oben, um die Wassermassen aufnehmen zu können.

Video: Hilser, Stefan

Dennoch wird das Wasser in Unteruhldingen bereits über einen Spazierweg geschwemmt. Der Weg durch das Naturschutzgebiet ist bereits gesperrt.