Die Polizeistellen der Umgebung meldeten am Freitag überflutete Straßen und Keller – Feuerwehrkräfte waren zwischen Bodensee, Schwarzwald und Hochrhein im Einsatz. Die Hochwasservorhersage-Zentrale erwartet den Höhepunkt des Hochwassers in Baden-Württemberg und dem Kreis in der Nacht zum Samstag. Wie es am Freitag in Ihrer Heimat aussieht.

Kreis Konstanz

Auch wenn die Hochwasserschutzmaßnahmen im Hegau an den meisten Stellen greifen, ist es aufgrund starker Regenfälle an einigen Stellen zu Überschwemmungen gekommen. Die Landesstraße L190 musste voll gesperrt werden.

Bodenseekreis

In Friedrichshafen führte das Tauwetter und der Regen zu Überflutungen, mehrere Straßenabschnitte wurden gesperrt. Feuerwehrkräfte waren seit Freitagmorgen im Einsatz, um Sandsäcke zu verlegen. Eindrücke von den Ufern der Rotach, der Brunnisach und der Argen.

In Überlingen leistete ein Biberpaar in den vergangenen Monaten ganze Arbeit – die war nun möglicherweise umsonst. Hochwasser im Biberbau: Nußbach an der Mündung in den Bodensee wirkt wie ein Gebirgsbach.

Video: Hilser, Stefan

Die starken Regenfälle in Verbindung mit den Plusgraden sorgten auch in der Markdorfer Region für Hochwasser. So setzten Regen und Schneeschmelze am Freitag Markdorf und Bermatingen unter Wasser.

Schwarzwald

Im Schwarzwald-Baar-Kreis hat die Brigach bei Beckofen die Wiesen schon am Nachmittag überflutet. An Gewässern mit Einzugsgebiet im Schwarzwald (zum Beispiel Wutach, obere Donau mit Zuflüssen, oberer Neckar mit Zuflüssen) ist der Pegel schon deutlich gestiegen.

An den größeren Flüssen des Landes, betroffen ist hier laut der Hochwasservorhersage-Zentrale die Donau und ihre Zuflüsse, wird ein deutliches Hochwasser erwartet. Hier gibt es Bilder und Videos der Brigach.

Vorsicht Hochwasser: Die Brigach bei Beckhofen. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Auch Blumberg meldet Hochwasser: Der anhaltende Regen, der auf den liegenden Schnee fiel, hat zu Überschwemmungen geführt. Der Stadtteil Riedöschingen war am Freitagvormittag abgesperrt und für den Verkehr nicht passierbar. Gleich zwei Bäche und Hangwasser und wasserführende Straßengräben haben den Ort am Kompromissbach heimgesucht.

Hochrhein

Im Waldshut hat die Schneeschmelze dramatische Folgen: Die ergiebigen Regenfälle haben in der Nacht zum Freitag an der Kreisstraße 6500 zwischen Riedern am Wald und Hürrlingen zu einem Erdrutsch geführt.

Ein Erdrutsch hat am Freitag zur Blockade der Kreisstraße zwischen Riedern am Wald und Hürrlingen geführt. | Bild: Elisabeth Baumeister

Der Rhein bei Laufenburg wurde am Freitag zum reißenden Strom. Hier gibt es Bilder.