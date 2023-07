Der Schlager lebt – und wie! Die acht Musiker von Papi‘s Pumpels aus Stockach haben am Samstagabend mit einem bunten Mix aus hochkarätiger Schlagermusik, jeder Menge Action und Spaß auf der Bühne für eine ausgelassene Stimmung beim Schlagerbeach im Uferpark gesorgt: Rund 1500 Gäste haben sie zum Abschluss des Sound Beach Festival mit auf eine musikalische Reise durch die quietschebunte Schlagerwelt genommen und dabei ein Festival der Liebe entfacht.

Die Stimmung war grandios – sowohl auf als auch vor der Bühne. Mit dabei waren auch die Gewinner der SÜDKURIER-Verlosungs-Aktion „SK öffnet Türen“.

Die Gewinner der SÜDKURIER-Verlosungsaktion „SK öffnet Türen“ gemeinsam mit einigen Musikern von Papi‘s Pumpels. | Bild: Kleinstück, Holger

SÜDURIER-Lokalchef Stefan Hilser im Gespräch mit Rainer Vollmer, Frontman der Papi‘s Pumpels“ und Posaunist „Toni de Luxe“. | Bild: Kleinstück, Holger

Schlager-Sommernacht

Sie erlebten alle eine Sommernacht ihresgleichen: Schließlich umfasst das Repertoire der Pumpels viele bekannte Schlager insbesondere der 1970er-Jahre von Peter Maffay, Udo Jürgens, Michael Holm, Roland Kaiser und vielen anderen sowie natürlich ihren Hit „Wir leben den Bodensee“. Mit eigener Interpretation und einer besonderen Show wussten Papi‘s Pumpels das Publikum die ganze Zeit über mitzureißen und zu begeistern, allen voran ihr Frontmann Rainer Vollmer.

Papi‘s Pumpels aus Stockach sorgten zum Abschluss des viertägigen „Sound Beach Festivals“ im Uferpark für ausgelassene Stimmung. Nicht nur die Zuhörer waren hellauf begeistert. | Bild: Kleinstück, Holger

Mit Schlagern groß geworden

Er freute sich, dass sich viele Konzertgäste entsprechend gekleidet hatten. „Wenn das Schlageroutfit schon mal stimmt, dann ist man eigentlich gleich in Stimmung“, erläuterte er im Interview mit SÜDKURIER-Lokalchef Stefan Hilser vor den Gewinnern der Aktion „Meet and greet“ dieser Zeitung. „Und wenn wir dann auf die Bühne gehen, und die ersten Töne erklingen, dann kommt die Schlagermotion automatisch. Das war in den letzten Jahren immer so.“ Wann denn die Liebe zum Schlager entfacht worden sei?, wollte Hilser wissen. „Ich habe Schlager nie gehasst, bei uns war Hitparade am Samstagabend Pflicht. Ich bin mit Schlager groß geworden. Schlager war schon immer“, sagte Vollmer, der auch privat stets Schlager im Auto höre.

Für viel Begeisterung zum Abschluss des Konzerts (von links): Basti Fantasti, Papi Rainer Vollmer, der „Toni Deluxe“ und „De Magische Michael“. | Bild: Kleinstück, Holger

Stimmung allenthalben beim Publikum. | Bild: Kleinstück, Holger

Die Bilanz des Veranstalters Insgesamt zufrieden Markus Nothhelfer, mit Jens Neumann Initiator des ersten Sound Beach Festivals, zieht im Gespräch mit SÜDKURIER-Redakteur Stefan Hilser Bilanz für das erste Sound Beach Festival. „Wie sind total zufrieden und sind glücklich, weil wir natürlich top-Wetter hatten“, sagte er. Besucherzahl teils enttäuschend Enttäuscht zeigte sich Nothhelfer aber angesichts der Resonanz bei den ersten zwei Abenden. So habe man beim ersten Abend „Show Beach“ mit dem Zauberkünstler Topas 250 Gäste, beim zweiten Abend „Classic Beach“ mit dem Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz gerade einmal 150 Gäste gezählt, davon ein Großteil Sponsoren. „Das ist tragisch. Wir wollten etwas gehobene Musik für Überlingen bieten, hat aber wohl nicht funktioniert“, bedauerte Nothelfer. „Die Leute, die vor Ort waren, waren aber richtig begeistert“, sagte er. Teilweise hätten diese Walzer getanzt. Bilanz zu Soul Kitchen „Richtig toll“ sei dann der dritte Abend „Soul Beach“ mit der neunköpfigen Band „Soul Kitchen“ aus München“ gewesen mit 1200 zahlenden Gästen. „Und heute Abend sind es natürlich noch mehr“, sagte er über den Konzertabend mit „Papi‘s Pumpels“. Ob es denn eine Neuauflage im kommenden Jahr geben wird? „Das müssen wir uns erst noch überlegen, aber ich denke schon, dass wir das nächste Jahr wieder machen“, so der Organisator. „Die schwarze Null ist das Ziel. Aber ohne unsere 30 Sponsoren wäre das nicht möglich gewesen.“ Vereine als tatkräftige Helfer Ob das gesellschaftliche und politische Ziel, den Park zu beleben, mit der viertägigen Veranstalungsreihe erreicht worden sei, vermochte Nothhelfer nach der Premiere noch nicht genau zu sagen. Sicher sei: „Die Leute wollen Party machen.“ Um dies bewerkstelligen zu können, benötige man aber genügend Personal. „Deswegen sind wir wirklich froh, dass uns der Musikverein Harmonie Lippertsreute so tatkräftig unterstützt. Schließlich sind wir zu zweit, die das privat organisieren“, erläuterte Nothhelfer, darauf verweisend, dass man ganz bewusst die Vereine habe einbinden wollen. Taugt der Park als Festivalzone? Zum Veranstaltungsort sagte Nothhelfer, dieser weise „schon einiges an Schwächen“ auf, nicht nur aufgrund der Stromversorgung. Einen Appell richtete er an die Stadtverwaltung in Bezug auf die Bühne, wohlwissend, dass eine Bühne wie bei der Landesgartenschau etwas Einmaliges gewesen sei. „Aber hier gäbe es sicherlich eine Möglichkeit, über ein Podest eine Vorrichtung zu errichten, um dort temporär eine Bühne aufbauen zu können.“ Diese müsse ja nicht unbedingt im Wasser sein. Nicht zuletzt sprach Nothhelfer die Parksituation an. „Die Parkhäuser waren ja schon heute Mittag voll. Wo sollen die Leute auch parken? Vielleicht wäre ein Shuttle eine Möglichkeit.“

Mitveranstalter Markus Nothhelfer gemeinsam mit zwei Gewinnerinnen der SÜDKURIER-Aktion „SK öffnet Türen: Leah Kees (links) und Birgit Kees. | Bild: Kleinstück, Holger

Der „Bob Kruger“ am Saxophon. | Bild: Kleinstück, Holger

Friedliche Stimmung

„Open-Air ist schon geil“, findet Vollmer. „Und am See ist es noch geiler. Wenn das Wetter dann auch noch mitmacht wie heute, dann ist das ein Volltreffer.“ Fans habe man überall, natürlich auch am Bodensee. Und die Stimmung bei ihren Konzerten sei auch immer friedlich und entspannt. „Musik eben für mehrere Generationen“, so der Sänger. Und was von den Pumpels noch zu erwarten sei? In Kürze werde man bei der Bundesgartenschau gemeinsam mit den Schweizer Schlagersängerin Beatrice Egli auf der Bühne stehen. Und: „Wir werden für Deutschland wahrscheinlich noch den Grand-Prix gewinnen.“