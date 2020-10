Überlingen vor 5 Stunden

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser: Rathaus überprüft die Quarantänepflicht

Aufgrund der hochdynamischen Entwicklung der Infektionszahlen hat die Landesregierung am Montag die dritte Pandemiestufe ausgerufen. In diesem Zusammenhang kündigt das Überlinger Rathaus an, am Mittwoch, 21. Oktober, und Donnerstag, 22. Oktober, „möglichst alle Quarantäneverpflichtungen“ zu überprüfen.