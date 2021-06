Einen Zusammenhang zwischen zwei Diebstählen am Dienstag in Überlingen vermutet die Polizei. In der Straße Zum Kretzer waren zwischen 14 und 18 Uhr aus einer Ferienwohnung zwei Geldbörsen gestohlen worden, aus einem Bürogebäude in unmittelbarer Nähe eine Geldbörse und Wechselgeld aus einer Kasse.

Wie die Polizei schreibt, schließen die Beamten nicht aus, dass die die beiden Taten von derselben Person begangen wurden. Wer im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 zu melden.