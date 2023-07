Los ging es mit „Summer Dreaming“: Mit dem Song, der einst in der Werbung einer Spirituosen-Marke karibisches Ambiente erzeugte, stimmt die Band Acoustic Affair optimal auf den Abend ein. Auf den Biertisch-Garnituren im Uferpark haben zahlreiche Gäste Platz genommen, wo sie die Bühne und den See im Licht der Abendsonne im Blick haben.

Die beiden Veranstalter Markus Nothelfer (rechts) und Jens Lehmann (links) begrüßten als Gäste der Premiere Schlagersängerin Anita Hofmann und ihren aus Überlingen stammenden Ehemann, Radiomoderator Christian Filip. | Bild: Reiner Jäckle

Festival-Organisatoren sind erleichtert

Jens Neumann und Markus Nothelfer, die Initiatoren des ersten Sound Beach Festivals, sind erleichtert und erfreut, dass das Wetter mitspielt, so viele Besucher zur Premiere gekommen sind und die Stadtverschönerer die Einlasskontrolle übernommen haben.

Eine traumhafte Kulisse bietet sich den Besuchern beim Sound Beach Festival im Überlinger Uferpark. | Bild: Reiner Jäckle

Durch den Abend und das abwechslungsreiche Programm aus Musik, Show und Comedy führt Thomas Fröschle aus Stuttgart. Er hat als Zauberkünstler, der mehr auf Selbstironie als Show setzt, und schlagfertiger Comedian zwei Rollen inne. Mal lässt er das Publikum bei einer Mitmachnummer agieren, verrät einen Zaubertrick, um dann gleich wieder ins Illusorische zu wechseln und bringt die Menschen zum Lachen.

Topas, alias Thomas Fröschle, der Weltmeister der Manipulation, begeisterte beim Show Beach mit einer unterhaltsamen Moderation, unglaublichen Tricks und jeder Menge Spaß. | Bild: Jäckle, Reiner

Sehr komisch stellt Fröschle einen Dialog am Autoschalter eines Fast-Food Restaurants nach. Höhepunkt seiner Einlagen ist der Soundcheck einer Band. Fröschle ahmt pantomimisch verschiedene Musiker nach, während die Instrumente und Ansagen vom Band kommen. Das ist herrlich überdreht und pointiert.

Ein Showact nach dem anderen

Varieté-Flair am Seeufer verbreiten die Artisten. Lisa Schaal wirbelt mit einem Cyr Wheel, vergleichbar mit einem Rhönrad, aber mit nur einem Reifen, über die Bühne. Sie ist wie Wiebke Rosen Absolventin der Berliner Artistenschule. Die Handstand-Equilibristin zeigt zu stimmungsvoller Musik eine beeindruckende Choreographie. Jongleur Moritz Rosner schließlich tritt nach Sonnenuntergang mit seinen bunt leuchtenden Kegeln auf und begeistert das Publikum.

Moritz Rosner zählt die den 40 besten Jongleuren auf dieser Welt und sorgte beim Show Beach für großes Staunen. | Bild: Reiner Jäckle

Den musikalischen roten Faden des Abends liefert die Band Acoustic Affair. Die vier Musiker vom Bodensee haben das Song-Repertoire quer durch die Pop und Soul Dekaden sehr passend zusammengestellt. Die Urheber reichen von den Beatles über Bill Withers Evergreen „Lean on me“ bis zu Amy Winehouse und Boy George. Sängerin Caroline Müller ist dem stimmlich gewachsen und wird virtuos von der Band und vor allem Thomas Riether am Saxophon begleitet.

Acoustic Affair sorgte beim Show Beach zum Auftakt des Show Beach Festivals im Überlinger Uferpark für die musikalische Unterhaltung. | Bild: Reiner Jäckle

Begeisterte Gäste loben die Qualität

„Ich bin total überrascht von der Qualität der Musik“, sagt Rolf-Dieter Kuhn aus Überlingen. Er hätte direkt die Karten gekauft, als er die Ankündigung in der Zeitung las, um seine Frau zu überraschen. Auch Yvonne Kuhn sieht ihre Erwartungen an das Festival im Uferpark übertroffen. „Das Ambiente ist so stimmig!“, schwärmt sie. Die Biertische vor der Bühne mit den Getränke- und Gastroständen daneben, alles auf relativ kleinem Raum findet sie sehr gelungen.

Yvonne und Rolf-Dieter Kuhn aus Überlingen sind total überrascht von der Qualität, sagen sie. | Bild: Sabine Busse

Kulturverwöhnte Besucherin ist begeistert

Auch Andrea Echsle ist von dem Abend angetan: „Ich bin begeistert. Das ist richtig Klasse!“. Sie berichtet, erst vor kurzem nach 33 Jahren in Berlin, wieder zurück an den See gezogen zu sein. Nach so vielen Jahren in der Hauptstadt sei sie in Sachen Kulturangebot ja recht verwöhnt, wertet sie ihr Lob auf. „Wenn das Festival im nächsten Jahr wieder stattfindet, will ich gerne als Helferin mitmachen“, ergänzt Andrea Echsle.

Andrea Echsle ist gerade erst wieder aus Berlin zurück in den Süden gezogen. Nach 33 Jahren in der Hauptstadt ist sie verwöhnt, was das Kulturangebot betrifft – und begeistert vom Auftaktabend für das Festival. | Bild: Sabine Busse

Die Sonne ist längst untergegangen als Thomas Fröschle bei seiner Zugabe einige Roland-Kaiser-Lieder mit satirischer Gebärdensprache unterlegt, was noch einmal mit viel Gelächter und Applaus honoriert wird. Anschließend spielt die Band noch weiter für alle, die noch nicht nach Hause wollen.