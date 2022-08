Früher Dienstagnachmittag: Die Parkhäuser in Überlingen in der Nähe des Bodenseeufers sind voll. Am Parkhaus Post, am Parkhaus West sowie am Parkhaus Therme brennen die roten Lichter mit dem Schriftzug belegt oder besetzt.

Auto um Auto ins Parkhaus

Gelegentlich wechselt es auf ein grünes frei. Dann fährt ein Fahrzeug ein und das jeweilige Parkhaus ist schon wieder besetzt. Manchem Urlauber steigt der Schweiß auf die Stirn – trotz Klimaanlage. Am ebenfalls voll belegten Parkplatz zur Therme hat sich eine Familie in ihrem Auto vor der geschlossenen Schranke häuslich eingerichtet.

Der Vater spaziert um das Fahrzeug. Er fährt hier nicht weg. Mutter und Kinder lesen oder spielen am Handy. Das Bad im Bodensee, der Spaziergang am Ufer, der Bummel in der Innenstadt, das Eis. Alles ist so nah, aber doch einen freien Parkplatz entfernt.

Auch am Parkhaus West ist an diesem Sommertag Warten angesagt. | Bild: Santini, Jenna

Manche Gebäude- oder Heckenlücke gibt den Blick frei auf fröhliche Menschen, die unter dem Schatten großer Bäume oder in der Innenstadt den Sommertag genießen. Wäre man doch nur eine oder einer von ihnen.

Am Parkhaus Post stauen sich die Fahrzeuge ebenfalls. | Bild: Santini, Jenna

Rund 24 Stunden später das gleiche Spiel. Selbst das Parkhaus Stadtmitte gegenüber dem Bahnhof ist voll besetzt. Es wird umhergefahren, um eine freie Fläche für das eigene Auto zu finden. Überlingen hat schließlich einige Parkhäuser und Parkplätze zu bieten, die angesteuert werden können.

Einen Tag später das gleiche Bild. Hier am Parkhaus Stadtmitte. Die Anzeige steht auf rot. | Bild: Santini, Jenna

Selbst die an den Stadträndern sind die Fahrt dorthin wert. Im Park-and-Ride-Ticket für den Parkplatz nahe dem Helios ist die Busfahrt in die Innenstadt mit inbegriffen. Oder man läuft hinunter in die Innenstadt. Mit Blick auf erste Sehenswürdigkeiten und See steigert sich die Vorfreude aufs Eis zumindest in schöner Kulisse und an der frischen Luft.